Ровенская область на грани коллапса – катастрофически не хватает кислорода для больных COVID-19. Чиновники говорят, что у них приготовлено 1500 коек для пациентов, но волонтеры утверждают, что на самом деле далеко не ко всем из них подведен кислород.

В частности издание УНИАН пишет, что в регионе ложная статистика умерших от коронавируса. Людей с низкой сатурацией выписывают домой и оставляют без кислорода. И если человек умирает, то в справке о смерти никто не указывает, что он был болен коронавирусом.

Читайте также В Офисе Президента признали, что пропустили проблему с кислородом в больницах для больных COVID-19

Почему нет мест в больницах Ривненщине

В Ровенской области есть больницы, где занято 100% коек для больных коронавирусом. Однако есть и такие, где занята только половина мест, ведь в области плохо организовали логистику госпитализации пациентов.

Кроме того, часто руководители больниц не согласны с тем, чтобы на базе их учреждений разворачивали госпитали для больных COVID-19. В частности, категорически против этого выступили в городском управлении здравоохранения.

В частности, в Ровно не хотят отдавать под госпиталь центральную городскую больницу. Чиновники говорят, что это невозможно, ведь на ее базе функционируют неврологическое и челюстно-лицевое отделения, которые очень нужны области. А также в больнице до сих пор не подумали о том, чтобы обеспечить пациентов кислородом. Здесь всего 80 пунктов относительно выделенного под коронавирус 241 места.

Поэтому в области таки решили перепрофилировать еще несколько медучреждений под лечение больных коронавирусом, кроме Ровенской городской больницы, речь идет про: Дубенскую

Костопольскую,

Сарненскую,

Рокитневскую центральные больницы.

Почему статистика смертности ложная

Местная волонтер Виктория Шинкаренко рассказала, что на самом деле жертв COVID-19 в области на самом деле больше, ведь после того, как больным оказывают медикаментозную помощь в больницах, их выписывают домой, без кислородной реабилитации. От недостатка кислорода больные умирают дома. Поэтому, волонтер самостоятельно пытается раздобыть кислородные концентраторы для таких людей, чтобы бы дать им шанс выжить.

Я еще в марте говорила областному городскому отделу здравоохранения, губернатору: купите и установите в нескольких больницах кислородные генераторы. Такая станция обойдется в 5 миллионов гривен, но вы ежемесячно будете экономить по миллиону гривен на то, что везете кислород из Львова в Ровно. Ежедневно – это примерно 40 тысяч гривен,

– рассказала Шинкаренко.

Ситуация с кислородом в Украине:

Согласно последним данным Минздрава, для лечения COVID-19 в украинских больницах отведено 53 445 койко-мест, из них подведены к кислороду – 27 482.

Медицинский кислород необходим всем пациентам с COVID-19, которые имеют тяжелую или среднюю форму болезни.