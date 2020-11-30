Клинические испытания российской пептидной вакцины против COVID-19 "ЭпиВакКорона" на детях будут проходить в несколько этапов с понижением возраста. Первыми вакцинируют подростков 14 –17 лет, предположительно в декабре.

Планируется провести 6 этапов исследований на детях, заявил генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов, пишут российские СМИ.

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Тестирование на детях

Первое клиническое исследование проводится в возрасте от 14 до 17 лет. Если оно проходит успешно, переходят на следующий возраст – с понижением. И так последовательно шесть клинических исследований, пока мы не дойдем до младенцев возрастом до шести месяцев,

– сказал он.

Максютов подчеркнул, что у "Вектора" нет причин сомневаться в безопасности вакцин для маленьких пациентов, а клинические испытания необходимы для того, чтобы получить право прививать детей разного возраста. Ученые планируют в декабре начать исследование с участием подростков, потому что эта возрастная группа довольно чувствительна к коронавирусу.

Что известно о российской вакцине против коронавируса "ЭпиВакКорона"