Российской вакцины от коронавируса не существует, – Степанов
Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что фактически российской вакцины от коронавируса не существует. Мол, если то, что русские называют вакциной, не прошло всех этапов испытаний, то и не о чем говорить.
Напротив Украина ведет переговоры со США о закупке вакцин Pfizer и Moderna. Об этом Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.
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В частности, вопрос закупки американских вакцин, когда они пройдут все испытания и выйдут на рынок, украинские чиновники уже обсуждали с американскими дипломатами.
По российской вакцине – я уже говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины,
– заявил глава Минздрава.
Он объяснил свою позицию тем, что когда русские хвастаются, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третий этап клинических испытаний, то и не о чем говорить.
"Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина. В частности, с точки зрения ее безопасности", – пояснил Максим Степанов.
Коротко о российской вакцине:
- Вакцина "Спутник V" имеет временную регистрацию, которую выдал Минздрава России 11 августа. Препарат не прошел третьей фазы испытаний, а полноценных результатов предыдущей фазы до сих пор не опубликовали.
- Ученые из разных стран мира раскритиковали статью с описанием российской вакцины из-за того, что в тексте есть ложные данные и "копипасты".
- Владимир Путин восхвалял эффективность новой российской вакцины, мол, она "способна формировать устойчивый иммунитет к коронавируса". В то же время он сам не спешит ею прививаться якобы потому, что глава государства не может вакцинироваться незарегистрированным препаратом.
Источник: 24 канал
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