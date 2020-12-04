Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что фактически российской вакцины от коронавируса не существует. Мол, если то, что русские называют вакциной, не прошло всех этапов испытаний, то и не о чем говорить.

Напротив Украина ведет переговоры со США о закупке вакцин Pfizer и Moderna. Об этом Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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В частности, вопрос закупки американских вакцин, когда они пройдут все испытания и выйдут на рынок, украинские чиновники уже обсуждали с американскими дипломатами.

По российской вакцине – я уже говорил неоднократно, что не существует на сегодняшний день российской вакцины,

– заявил глава Минздрава.

Он объяснил свою позицию тем, что когда русские хвастаются, что зарегистрировали вакцину, которая не прошла третий этап клинических испытаний, то и не о чем говорить.

"Третья стадия – самая большая, при которой испытывается вакцина. В частности, с точки зрения ее безопасности", – пояснил Максим Степанов.

Коротко о российской вакцине: