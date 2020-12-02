О массовых увольнениях в отдельных медучреждениях пишут сами медики в соцсетях. Ранее аналогичные сообщения поступали из других источников.

Врачи не хотят делать прививки, а их заставляют под угрозой увольнения, написала член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович на своей странице в Facebook. И опубликовала скриншоты из рабочих чатов городской поликлиники №23.

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Массовый отказ российских врачей от вакцинации

Из переписки следует, что в медучреждении издан приказ об обязательной вакцинации от коронавируса.

Прошу всех ознакомиться и через месяц после прививки от гриппа можно и нужно вакцинироваться от коронавируса. На контроле у ​​руководства ДЗМ (департамент здравоохранения Москвы),

– написала одна из сотрудниц поликлиники, отметив, что при отказе от вакцинации медиков могут отстранить от работы и "законодательная база для этого есть".

Ранее, 30 ноября, Мария Чуприна сообщила о массовом увольнении врачей из филиала московской поликлиники №3. По ее словам, 11 врачей написали заявление на увольнение по собственному желанию. Точная причина увольнения неизвестна, но источники ссылаются на внутренний приказ руководства поликлиники, который обязывает медиков к вакцинации от COVID-19. Аналогичный инцидент произошел в филиале городской поликлиники №3.

В России увольняются врачи из-за вакцинации: видео

О понуждении медиков к вакцинации ранее также заявлял независимый профсоюз "Альянс врачей". Он назвал такие меры нарушением закона и "принуждением к участию, как подопытных кроликов в государственных экспериментах", напомнив, что вакцинация от COVID-19 не внесена в национальный календарь прививок.