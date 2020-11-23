Россиянин обратился к врачам с жалобами на отсутствие дыхания в правой части носа. Как оказалось, в носу мужчины была монета, которую он засунул себе в шесть лет.

Россиянин в детстве побоялся рассказать об этом маме. Он думал, что мать его накажет, однако сам вытянуть монету не смог. Об этом пишет издание "Москва 24".

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Медики на результатах компьютерной томографии увидели, что ноздря россиянина закрыта каким-то круглым предметом, отсюда и проблемы с дыханием.

Только после КТ пациент вспомнил, как примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл,

– рассказали в департаменте по охране здоровья.

Оказывается, что мужчина не в первый раз обращался к врачам из-за трудностей с дыханием. Однако медики объясняли ему это искривлением носовой перегородки.

Мужчине провели операцию. После этого он должен ходить с тампонами в носу в течение двух дней. Однако россиянин вытащил их сразу после оперативного вмешательства.

Мамы строгой на него нет,

– возмутились медики.