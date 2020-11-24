Разработчики российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" заявили, что ее эффективность более 95%. Ранее они сообщали об эффективности в 91,4%.

Разработчики российской вакцины против COVID-19 завершили работу над результатами второго промежуточного анализа финальной стадии испытаний. Об этом сообщает пресс-служба "Спутник-V" в твиттере.

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Согласно результатам, эффективность препарата на 42 день после введения первой дозы и на 3 неделю после введения второй составляет более 95%.

К такому выводу пришли после изучения данных о 18 794 участниках исследования. Соотношение людей, которым вводили плацебо к тем добровольцам, которым вводили сам препарат, составляет 1 к 3.

Почему же раньше было 91,4% эффективности

Мировая гонка за разработкой самой эффективной вакцины против коронавируса продолжается. После того, как Pfizer сообщили, что эффективность их вакцины против коронавируса составляет 90%, россияне заявили, что эффективность их препарата составляет 91,4%.

Позже Moderna сообщили, что эффективность их препарата составляет 94,5%, после чего в Pfizer заявили об эффективности в 95%. Россияне, очевидно, решили не отставать от своих конкурентов и сообщили, что эффективность их вакцины превышает 95%.

Разработчики "Спутник-V" пояснили, что предыдущая эффективность была определена на 7 день после получения второй иммунизации добровольцами. Следовательно, на третьей неделе после прививки ученые зафиксировали повышенную эффективность.

Эффективность применения вакцины "Спутник-V" составила 91,4% на основании второго промежуточного анализа данных на 28 день после получения добровольцами первой иммунизации (7 день после получения второй иммунизации),

– объясняют ученые.

Так, ученые проводят контрольные точки третьей фазы испытаний в несколько этапов. В России это происходит следующим образом:

Первый этап – когда выявляют 20 случаев заражения коронавирусом среди добровольцев. Второй – когда выявляют 39 инфицированных среди привитых. Третий – когда фиксируют 78 больных среди вакцинированных.

Российские ученые сообщили, что в настоящее время прошли вторую контрольную точку. Сообщается, что коронавирус диагностировали у 31 человека, которому кололи плацебо и еще у 8 – среди группы привитых настоящей вакциной.

Побочные эффекты: у вакцинированных зафиксировали болевые ощущения в месте укола, а также симптомы гриппа, в том числе: лихорадку, слабость, усталость и головную боль.

Почему Путин не вакцинируется "эффективной" российской вакциной

Президент России Владимир Путин не спешит прививаться "Спутник-V", хотя сам неоднократно заявлял о ее эффективности. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, все потому, что глава государства не может вакцинироваться незарегистрированным препаратом. Президент страны сделает это, "если посчитает нужным" только после завершения всех процедур.

Вместе с тем, в стране за пределами исследования массово вакцинируют людей из профессиональных групп риска, в частности медиков и учителей.

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