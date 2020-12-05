Россиян просят не пить алкоголь 42 дня после вакцинации "Спутником V"
Россиянам объяснили, как вести себя после вакцинации "Спутником V", которая начнется по всей стране в ближайшее время. Например, нельзя в течение 42 дней употреблять алкоголь.
Соответствующую рекомендацию на брифинге озвучила российский вице-премьер Татьяна Голикова, об этом сообщает "Интерфакс".
Обратите внимание Российской вакцины от коронавируса не существует, – Степанов
В этот период она призвала не только ограничить употребление алкоголя, но и воздержаться от контактов с большим количеством людей, носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.
Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом,
– подчеркнула Голикова.
Она отметила, что прежде всего вакцину получат люди, которые входят в группу риска – медработники, учителя, соцработники, правоохранители.
Накануне Владимир Путин приказал начать массовую вакцинацию россиян. В ближайшее время к программе привлекутся все регионы России.
Что известно о российской вакцине "Спутник V: кратко
- О регистрации российской вакцины от COVID-19 Владимир Путин заявил 11 августа. Ее якобы даже протестировала его дочь.
- Российской вакциной "Спутник V" начали прививать россиян в обход полноценных клинических испытаний.
- В то же время пациенты, успевшие получить дозу нового препарата, все равно болеют коронавирусом.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые. Мол, там присутствуют ложные данные и "копипаст".
- Западные страны уже назвали заблаговременное использование тестовой вакцины рискованным экспериментом над людьми.
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