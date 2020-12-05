Россиянам объяснили, как вести себя после вакцинации "Спутником V", которая начнется по всей стране в ближайшее время. Например, нельзя в течение 42 дней употреблять алкоголь.

Соответствующую рекомендацию на брифинге озвучила российский вице-премьер Татьяна Голикова, об этом сообщает "Интерфакс".

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В этот период она призвала не только ограничить употребление алкоголя, но и воздержаться от контактов с большим количеством людей, носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

Полноценный иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение всех 42 дней, поэтому важно в течение этих дней не заразиться коронавирусом,

– подчеркнула Голикова.

Она отметила, что прежде всего вакцину получат люди, которые входят в группу риска – медработники, учителя, соцработники, правоохранители.

Накануне Владимир Путин приказал начать массовую вакцинацию россиян. В ближайшее время к программе привлекутся все регионы России.

Что известно о российской вакцине "Спутник V: кратко