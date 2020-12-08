Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что договорился с Украиной о производстве их вакцины против коронавируса. Харьковское предприятие якобы уже согласилось производить российскую вакцину Спутник-V.

Соответствующее заявление появилось на сайте Российского фонда прямых инвестиций. В Украине действительно есть компания "Биолек", она расположена в Харькове и занимается производством бактериальных вакцин.

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РФПИ готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний – АО "Биолек",

– говорится в сообщении.

Что известно о российской вакцине

В России, вероятно, уже началась масштабная вакцинация населения.

Для вакцинации россиян изготовили почти 2 миллиона доз препарата.

О регистрации российской вакцины от COVID-19 Владимир Путин заявил еще 11 августа.

Но полноценных клинических испытаний вакцина так и не прошла.

Часть добровольцев, получивших дозу препарата, все равно заразились коронавирусом.

К слову, в Министерстве здравоохранения отмечали, что не ведут переговоров на государственном уровне по закупкам или получении российских вакцин, а глава Минздрава Максим Степанов вообще заявил, что российской вакцины "не существует".