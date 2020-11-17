В Сибири обнаружили новую мутировавшую версию SARS-CoV-2. В Роспотребнадзоре предположили, что в этом регионе формируется свой вариант COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Сибирском регионе может формироваться новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает международная информационная группа Интерфакс.

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В образцах 9 человек обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. Изменения были замечены в спаечном белке вируса. Пока нет данных о том, является ли он инфекционнее и опаснее других известных штаммов SARS-CoV-2.

Мы видим определенные изменения в S-белке и данные замены, обнаруженные в 9 изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант (коронавирус – ред.) с определенными мутациями,

– сообщила Попова во время виртуального симпозиума "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

Она добавила, что российский научный центр "Вектор" с начала пандемии изучает генетические изменения коронавируса. В настоящее время ученые определили полные геномы для 1215 изолятов нового SARS-CoV-2, часть из которых представлена в международных базах данных.

Попова также рассказала, что сейчас в России не распространен исходный штамм коронавируса, который зародился в Китае. Сейчас по стране, как и в большинстве частях мира, распространяются вариации, относящиеся к G-варианту. В частности, речь идет о D614G, который весной зародился в Европе и с тех пор стал самым распространенным в мире.

На сегодня мы видим, что анализ геномов коронавируса из зарубежья и России говорит о том, что весной мы получили массово завезенные штаммы вируса из западной Европы, которые относятся к G-варианту. Завозы были многоразовые из разных европейских стран, но завоз из Китайской народной республики мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были бы привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует,

- рассказала Попова.

Она добавила, что в настоящее время в РФ не зафиксировано новых европейских мутаций коронавируса SARS-CoV-2.

Почему коронавирус мутирует

Коронавирус – это РНК-вирус. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Когда вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то сразу создает новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.

РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с вирусами ДНК, такими как герпес, оспа и вирус папилломы человека. Важно понимать, что такие изменения для РНК-вирусов являются нормальными. Они часто мутируют, ведь это их природа.