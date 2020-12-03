Молли Гибсон родилась в октябре 2020 года, но для ее появления на свет понадобилось целых 27 лет. Она родилась из эмбриона, который заморозили в 1992 году.

Перед рождением зародыш провел в замороженном состоянии дольше всех в мире. Пока в феврале 2020 года Тина и Бен Гибсон не решили стать его родителями, сообщает BBC.

К теме В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19

Тина и Бен не могли зачать ребенка почти 5 лет, но потом увидели на местном телеканале сюжет о возможности имплантации замороженного эмбриона. Они связались с христианской неправительственной организацией Национальный центр донорских эмбрионов (NEDC), что в штате Теннесси. NEDC занимается хранением замороженных эмбрионов, которые люди пожертвовали для семей с бесплодием.

Процесс выбора эмбриона похож на усыновление

Супружеские пары выбирают между "закрытой" процедурой, когда новые родители не общаются с генетическими родителями, и "открытой", когда они поддерживают с ними связь.

Семейные пары, которые хотят стать родителями ребенка из замороженного эмбриона, обычно имеют выбор 200-300 доноров и получают сведения об их демографической истории. Гибсоны признались, что так долго ждали ребенка, этот выбор стал для них настоящим испытанием.

Нам было все равно, как будет выглядеть ребенок и откуда он. Мы с мужем невысокого роста, так что мы ограничились только теми родителями, которые были похожи на нас весом и ростом. И тогда выбирать стало намного проще,

– рассказала Тина.

Организацию NEDC основали 17 лет назад. За это время благодаря ей пересадили, выносили и родили на свет около тысячи эмбрионов.

Всего в США хранится около миллиона замороженных человеческих эмбрионов.