В рядах ВСУ обнаружили еще 165 заражений коронавирусом: детали
В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 3 032 человек. За последние сутки недуг подтвердили еще в 165 военных.
Всего за время эпидемии выздоровели 9 834 человека, к сожалению, умерли – 35. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
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На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 338 человек. Кроме того, у 63 военных изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.
За сутки 18 декабря COVID-19 подтвердили у 165 человек.
В больницах находятся 19 представителей ВСУ
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военных;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Северного, Южного и Восточного регионов, Житомирский военный госпиталь – по 2 военных;
- Николаевский и Деснянский военные госпитали, 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военном;
- Полтавский военный госпиталь – 2 работника ВСУ;
- Бережанская ЦРБ – 1 работник ВСУ.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 146 человек
- Киевская область – 26 военных и 5 работников ВСУ;
- Львовская область – 26 военных;
- Одесская область – 26 военных и 1 работник ВСУ;
- Житомирская область – 16 военных и 1 работник ВСУ;
- Николаевская область – 12 военных и 2 работника ВСУ ;
- Харьковская область – 5 военных;
- Днепропетровская область – 3 военных и 1 работник ВСУ;
- Винницкая и Ивано-Франковская области – по 4 военных;
- Хмельницкая область – 3 военных;
- Черкасская область – 1 военный и 2 работника ВСУ;
- Донецкая и Черновицкая области – по 2 военных;
- Херсонская область – 1 военный и 1 работник ВСУ;
- Ровенская и Полтавская области – по 1 военному.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания.
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