В Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 3 032 человек. За последние сутки недуг подтвердили еще в 165 военных.

Всего за время эпидемии выздоровели 9 834 человека, к сожалению, умерли – 35. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

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На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 338 человек. Кроме того, у 63 военных изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

За сутки 18 декабря COVID-19 подтвердили у 165 человек.

В больницах находятся 19 представителей ВСУ

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 3 военных;

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ", Военно-медицинский клинический центр Северного, Южного и Восточного регионов, Житомирский военный госпиталь – по 2 военных;

Николаевский и Деснянский военные госпитали, 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военном;

Полтавский военный госпиталь – 2 работника ВСУ;

Бережанская ЦРБ – 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 146 человек

Киевская область – 26 военных и 5 работников ВСУ;

Львовская область – 26 военных;

Одесская область – 26 военных и 1 работник ВСУ;

Житомирская область – 16 военных и 1 работник ВСУ;

Николаевская область – 12 военных и 2 работника ВСУ ;

Харьковская область – 5 военных;

Днепропетровская область – 3 военных и 1 работник ВСУ;

Винницкая и Ивано-Франковская области – по 4 военных;

Хмельницкая область – 3 военных;

Черкасская область – 1 военный и 2 работника ВСУ;

Донецкая и Черновицкая области – по 2 военных;

Херсонская область – 1 военный и 1 работник ВСУ;

Ровенская и Полтавская области – по 1 военному.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания.

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Важно! Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с самыми близкими людьми, которые не входят в круг людей, с которыми есть ежедневное общение.