В рядах ВСУ еще 108 военных заболели коронавирусом: детали
За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявили 108 новых случаев передачи коронавирусной болезни. По состоянию на 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3263 человека.
Всего за время пандемии выздоровели – 8 820 человек, летальных исходов – 32. Об этом сообщила пресс-служба Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Читайте также COVID-19 в Украине: более 9000 новых заражений, выздоровели – 7500 больных
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 58 человек.
Из 108 новых больных, в госпитализации нуждались 17 человек.
Военные госпитализированы в такие медицинские учреждения:
- 66 военный мобильный госпиталь – 6 военнослужащих;
- Черновицкий военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Житомирский и Белоцерковский военные госпитали – по 1 военнослужащему.
В медслужбе сообщили, что их состояние здоровья стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится еще 91 больной.
В каких регионах военные находятся на самоизоляции:
- Киевская область – 47 военнослужащих и 2 работника ВС Украины.
- Львовская область – 11 военнослужащих.
- Житомирская область – 7 военнослужащих.
- Донецкая область – 6 военнослужащих.
- Ивано-Франковская и Николаевская области – по 5 военнослужащих.
- Черновицкая область – 3 военнослужащих.
- Одесская, Сумская, Кировоградская и Днепропетровская области – по 1 военнослужащему.
- Запорожская область – 1 работник ВС Украины.
Состояние здоровья военнослужащих тоже удовлетворительное, у нии легкое течение заболевания.
Поделиться новостью