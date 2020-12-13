За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявили 108 новых случаев передачи коронавирусной болезни. По состоянию на 13 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 3263 человека.

Всего за время пандемии выздоровели – 8 820 человек, летальных исходов – 32. Об этом сообщила пресс-служба Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Читайте также COVID-19 в Украине: более 9000 новых заражений, выздоровели – 7500 больных

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 58 человек.

Из 108 новых больных, в госпитализации нуждались 17 человек.

Военные госпитализированы в такие медицинские учреждения:

66 военный мобильный госпиталь – 6 военнослужащих;

Черновицкий военный госпиталь и 59 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих;

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона, Житомирский и Белоцерковский военные госпитали – по 1 военнослужащему.

В медслужбе сообщили, что их состояние здоровья стабильное, они получают всю необходимую медицинскую помощь. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится еще 91 больной.

В каких регионах военные находятся на самоизоляции:

Киевская область – 47 военнослужащих и 2 работника ВС Украины.

Львовская область – 11 военнослужащих.

Житомирская область – 7 военнослужащих.

Донецкая область – 6 военнослужащих.

Ивано-Франковская и Николаевская области – по 5 военнослужащих.

Черновицкая область – 3 военнослужащих.

Одесская, Сумская, Кировоградская и Днепропетровская области – по 1 военнослужащему.

Запорожская область – 1 работник ВС Украины.

Состояние здоровья военнослужащих тоже удовлетворительное, у нии легкое течение заболевания.