Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали решение некоторых стран Европы не открывать горнолыжные курорты из-за пандемии. В ВОЗ говорят, что на спусках инфицироваться почти невозможно, а вот другой вопрос – о транспорте и подъемниках.

Лыжники могут заразиться в транспорте и даже на подъемниках

Катание на лыжах не оказывает существенного влияния на распространение COVID-19. Об этом сообщил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, информирует Интерфакс.

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Я не думаю, что многие люди заразятся коронавирусом при спусках на лыжах со склонов,

– сказал Райан.

Однако не следует пренебрегать социальными контактами в аэропортах, транспорте и даже на подъемниках.

Германия – против открытия лыжных трасс

Отметим, что ранее Германия призвала страны Европы закрыть все горнолыжные курорты из-за ситуации с коронавирусом. На этом настаивает канцлер страны Ангела Меркель. В самой Германии еще с начала ноября ввели жесткий карантин. Власти страны не исключают, что локдаун может продолжаться вплоть до весны.

Италия и Франция не будут открывать курорты на Рождество

Также правительства Италии и Франции не планируют давать разрешение на проведение лыжного досуга на рождественские праздники из-за пандемии COVID-19. Итальянская власть считает, что закрытие лыжных трасс должно касаться всей Европы.