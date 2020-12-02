Риски заразиться COVID-19 во время катания на лыжах: ответ ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали решение некоторых стран Европы не открывать горнолыжные курорты из-за пандемии. В ВОЗ говорят, что на спусках инфицироваться почти невозможно, а вот другой вопрос – о транспорте и подъемниках.
Лыжники могут заразиться в транспорте и даже на подъемниках
Катание на лыжах не оказывает существенного влияния на распространение COVID-19. Об этом сообщил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, информирует Интерфакс.
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Я не думаю, что многие люди заразятся коронавирусом при спусках на лыжах со склонов,
– сказал Райан.
Однако не следует пренебрегать социальными контактами в аэропортах, транспорте и даже на подъемниках.
Германия – против открытия лыжных трасс
Отметим, что ранее Германия призвала страны Европы закрыть все горнолыжные курорты из-за ситуации с коронавирусом. На этом настаивает канцлер страны Ангела Меркель. В самой Германии еще с начала ноября ввели жесткий карантин. Власти страны не исключают, что локдаун может продолжаться вплоть до весны.
Италия и Франция не будут открывать курорты на Рождество
Также правительства Италии и Франции не планируют давать разрешение на проведение лыжного досуга на рождественские праздники из-за пандемии COVID-19. Итальянская власть считает, что закрытие лыжных трасс должно касаться всей Европы.
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