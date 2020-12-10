Михаил Радуцкий заявил, что от карантина выходного дня можно было бы получить лучший результат. В частности, если бы правительство остановило работу общественного транспорта.

Что сказал Радуцкий

Карантин выходного дня дал улучшение, но не решил проблему с распространением коронавируса. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Радуцкий, информирует 24 канал.

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Мое личное мнение – это (карантин выходного дня – 24 канал) дало какое-то улучшение. Это не решило проблему ни в коем случае. Он не решил вопрос, потому что не был остановлен транспорт. Это мое личное мнение. Если бы остановили транспорт, то результат был бы лучше,

– отметил чиновник.

Заметим, во время карантина выходного дня в субботу и воскресенье работали только аптеки, продуктовые магазины, АЗС и банки. Кроме того, работу общественного транспорта не останавливали. Добавим, что его не планируют останавливать и во время январского усиления карантина – 8 – 24 января.

Обратите внимание! По состоянию на 10 декабря 2020 года коронавирусом в Украине заразились 856 714 человек. В частности, за сутки 9 декабря COVID-19 подтвердили у 13 731 человека. Больше всего новых случаев вируса зафиксировали в Киеве.

Жесткие ограничения на выходных действовали в Украине на протяжении 14 – 29 ноября.

По данным Министерства экономики, потери от карантина выходного дня составляли менее 0,1% от годового ВВП. В том числе основной удар пришелся на малый и средний бизнес.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что благодаря ограничениям удалось разорвать цепь распространения коронавируса и уменьшить нагрузку на медицинскую систему.