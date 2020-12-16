Ревизия аптечки: каким препаратам не место в вашем доме
Хотя в Украине уже прошла декоммунизация, остатки "советщины" продолжают существовать в аптечках украинцев.
Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке советует запланировать ревизию аптечки в ближайшее время. Ведь там могут быть устаревшие, неэффективные или даже опасные препараты.
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Какие препараты стоит выбросить из аптечки
- Горчичники – научных доказательств их эффективности не существует. Они не "прогревают" организм, не "выгоняют" болезнь, а также не помогают легче дышать или меньше кашлять. Зато доподлинно известно, что они могут оставлять ожоги на коже. Этот способ – не лечение, а напрасная потеря времени, усилий и иногда здоровья.
- Оксолиновая мазь, которой советуют мазать в носу и вокруг, чтобы защититься от гриппа и простуды. Но нет подтверждений, что мазь обладает противовирусным действием и может остановить проникновение возбудителей болезни в организм. В реальности она просто блокирует носовой ход, затрудняет дыхание и мешает слизистой оболочке очиститься от частиц пыли, дыма или тех же возбудителей респираторных инфекций, что действительно является необходимой защитной функцией.
- Йод и зеленка довольно устаревшие и некомфортные средства дезинфекции. В большинстве случаев неглубокую рану или порез можно просто очистить водой. Кроме этого, ныне на рынке существуют более безопасные средства, которые не только не проигрывают в эффективности, но и не вызывают раздражений, боли, неприятных ощущений и не оставляют цветных меток на коже.
- Перекись водорода не ускоряет заживление ран – это распространенный миф. Перекись водорода может быть эффективным для механического очищения раны. Но это же самое можно сделать, промыв рану водой.
- Мазь Вишневского (или бальзамический линимент по Вишневскому). Запах этого средства забыть невозможно. Наверное, наиболее известна по характерному запаху, который не забывается никогда. В мазь входят березовый деготь и ксероформ (вещество, которое имеет якобы антисептическое действие, что не доказано). При нанесении мази на рану или нагноение, она покрывает его слоем пленки, которая не дает влаге испаряться, поэтому нагревает это место. Это не просто не дает никакого лечебного эффекта, а наоборот может навредить. Ведь нагревание тканей способствует росту и размножению бактерий, в результате чего небольшой порез может превратиться в более опасную рану с нагноением. Мазь была изобретена еще в 1927 году советским врачом-хирургом Вишневским и широко применялась для лечения ран, ожогов, язв кожи и нагноений в военные времена. Ведь других лучших средств в то время не было. Это средство используют только в постсоветских странах, но никаких научных исследований о ее эффективности не существует.
- Мазь "Звездочка" состоит из натуральных ингредиентов, из-за чего пользуется доверием среди пациентов. Чаще всего ее используют для лечения насморка или чтобы не подхватить вирусы, поэтому щедро смазывают нос внутри и вокруг него. Часто этот процесс вызывает боль, покраснение, аллергическую реакцию как чихание и раздражение нервных окончаний. Именно это может давать временное облегчение насморку, ощущение как будто “пробило” нос. Но никакого отношения к лечению насморка или защиты от вирусов мазь не имеет. Более того, если намазать ею в носу, это будет мешать очищению слизистой носа и способствовать налипанию частиц пыли, дыма и возбудителей респираторных инфекций. Еще и нос будет сильно печь и чесаться.
- Мумие – это природный продукт черно-коричневого цвета, происхождение которого точно не выяснено. Одна из версий – это окаменелые экскременты летучих мышей и грызунов, которые обитают в горных пещерах. Из-за этого месторождения мумие находятся в разных горах. Из этого вещества делают все, от таблеток и пищевых добавок до масок и компрессов. В Украине зарегистрирован препарат с мумие в составе, с длиннющим списком показаний к применению — лечение парапроктитов, геморроя и трещин прямой кишки, стресса, при переломах костей, при угнетении иммунитета и кроветворной функции у детей и больных после внешнего и внутреннего облучения. Научной подоплеки этому всему не существует, потому что нет никаких клинических испытаний, которые бы подтвердили его полезные свойства. Также стоит подумать о том, что в экскрементах животных не может быть никаких полезных, тем более лечебных веществ.
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