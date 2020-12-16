Хотя в Украине уже прошла декоммунизация, остатки "советщины" продолжают существовать в аптечках украинцев.

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке советует запланировать ревизию аптечки в ближайшее время. Ведь там могут быть устаревшие, неэффективные или даже опасные препараты.

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