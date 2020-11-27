В Кабинете Министров Украины вероятнее всего не успеют принять никаких решений по карантину. Говорится как о введении новых ограничений, так и об отмене карантина выходного дня.

Однако есть предложения, которые будут выносить на заседание правительства. Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Он напомнил, что впереди украинцев ждут еще одни карантинные выходные. Решение будут выносить, когда проанализируют предыдущие 3 недели.

Все мы следим за ежедневными данными о заболеваемости и можем проанализировать, насколько росла кривая в течение нескольких недель,

– подчеркнул Немчинов.

Решение не будут принимать

И подчеркнул, что вряд ли до среды, 2 декабря, вообще какие-то решения будут приняты относительно того, как будут продолжать или менять карантинную политику.

"Параллельно работает секретариат СНБО, который очень активно мониторит ситуацию и сравнивает с прогнозами, которые были. Параллельно работают аналитические центры при правительстве и в профильных министерствах, прежде всего в Минздраве", – сказал Немчинов.

Что делать местным властям

Также местные власти в случае ухудшения ситуации могут не ждать решения правительства о введении локдауна, а принимать его локально, по словам министра. То есть, если местная власть инициирует такие вопросы, то это нормальная практика. Чиновник пообещал, что это будут воспринимать нормально.

"С введением карантина выходного дня вся Украина оказалась в оранжевой зоне, но мы не лишали возможности местные комиссии ТЭБ и ЧС в случае необходимости перейти к ограничениям красной зоны, которые действовали предварительно", – подытожил Немчинов.

Обратите внимание! Правительство ввело с 13 ноября карантин выходного дня. Поэтому в течение 3 недель в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения. Кстати, украинцы крайне резко восприняли инициативу Кабмина. Предприниматели даже выходили на протесты.



Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала