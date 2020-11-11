Неэффективный против COVID-19 препарат "Ремдесивир" уже распределяют по украинским больницам
С 10 ноября Минздрав начал распределять препарат "Ремдесивир" в больницы регионов Украины. Это средство используют для лечения коронавируса, хоть ВОЗ недавно заявила о его неэффективности в борьбе с недугом.
Во время рабочего визита в Днепропетровскую область глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что "Ремдесивир" уже начали поставлять в украинские больницы для лечения больных коронавирусом. Этот препарат включен в украинские клинические протоколы для оказания медицинской помощи при COVID-19, сообщает 24 канал.
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Максим Степанов
"Многие врачи, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня относительно лекарственных средств для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира ".
Что известно о препарате "Ремдесивир"
- Это внутривенный препарат, который разработала американская компания Gilead Sciences для борьбы с лихорадкой Эбола. Впрочем, впоследствии препарат оказался неэффективным в борьбе с этой инфекцией.
- В начале пандемии COVID-19 "Ремдесивир" называли одним из самых перспективных средств для лечения коронавируса. Во время первых клинических испытаний он демонстрировал определенные успехи.
- В начале октября стало известно, что некоторые пациенты с COVID-19, которые принимали "Ремдесивир", впоследствии получили серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек.
- В конце июня Gilead Sciences объявила конечную цену препарата. Для генерических версий цена стартует от 320 долларов за курс. Впрочем, поскольку Украина входит в данные лицензии на генерический "Ремдесивир", то может закупить его в 6 раз дешевле.
- Зато ВОЗ осенью сообщила о неэффективности препарата. Согласно их исследованиям, он имеет незначительный эффект и не повышает шансы на выживание больных.
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