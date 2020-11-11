Максим Степанов

"Многие врачи, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня относительно лекарственных средств для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира ".