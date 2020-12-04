Карантин выходного дня не поспособствовал прекращению роста заболевания COVID-19. Ситуация улучшилась только на некоторое время, уже потом в Украине будут фиксировать новые рекорды количества больных на смертоносную болезнь.

Эффективность карантина выходного дня

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине является одним из крупнейших в Европе. Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-заместитель экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун Павел Ковтонюк.

Интересно Нужно ли Украине закрывать границы во время локдауна: позиция МИД

"Если комментировать результаты карантина выходного дня, то заболеваемость немножечко замедлилась, совсем мало. Она дальше растет, рост есть и он достаточно серьезный", – заверил Ковтонюк.

Эксперт подчеркнул, что проблема с ростом заболеваемости может привести к серьезным последствиям.

Думаю, что на следующей неделе у нас мы снова будут антирекорды, если не раньше, если вообще не завтра – завтра не исключено, что он будет также,

– заверил Ковтонюк.

Ковтонюк: Локдаун необходимо вводить немедленно

По словам Ковтонюка, решение о том, чтобы отсрочить локдаун до января, является опасным. Есть большой риск, что медицинская система не выдержит. Уже сейчас трудно понять, какова реальная ситуация в разных больницах.

Обратите внимание Локдаун в Украине: что могут запретить, а что будет работать

"У нас есть информация, что 46% коек в Одесской области свободны. Однако известно, что несколько дней назад добавили новую больницу с большим коронавирусным отделением на 90 коек и оно заполнилось тяжелыми больными за 1,5 дня. Именно поэтому цифра 46% свободных коек в области ничего нам не говорит о ситуации в Одессе", – объяснил он.

Я не знаю, что будет дальше, но риск коллапса системы есть и он очень высок. Это очень опасная игра,

– заверил Ковтонюк.

Он добавил, если не ввести локдаун сейчас – потом придется ввести значительно более жесткий и длинный локдаун. Это то неприятное решение, которое надо принять лучше раньше, чем позже.

Есть ли альтернатива локдауну

Согласно социологическому опросу группы "Рейтинг", 79% украинцев считают, что вместо локдауна лучше провести массовое тестирование.

Справка. Практику массового тестирования использовали в Словакии в начале ноября. Тогда людям, у которых не было отрицательного результата теста, запрещали покидать дом. У кого положительный – требовали изолироваться. Тестирование было бесплатным.

"Если тестировать всех граждан на антиген – это нормальная инициатива, но она очень дорога для того, чтобы заменять локдаун. Такие тестирования надо проводить регулярно, ведь инфицирование все равно будет продолжаться. Через 2 недели, когда пройдет полный инкубационный период, необходимо будет снова проводить массовое тестирование", – объяснил Ковтонюк.