В Италии 23 декабря заявили о 553 новых смертельных случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом общее количество умерших превысило 70 тысяч.

Так, в Италии уже зафиксировали 70 395 смертей из-за осложнения коронавируса. Такой показатель – рекордный в Европе, сообщает Corriere Della Sera.

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Италия стала пятой страной, где смертность от COVID-19 пересекла отметку в 70 тысяч случаев.

Какая ситуация с коронавирусом в Италии

За сутки в Италии зафиксировали 14 522 новых случая болезни. С начала пандемии в стране заболели свыше 1,9 миллиона человек.

Кроме того, в Италии увеличили количество тестирований до 175 тысяч. Перед тем тестировали 166 тысяч человек.

Также 23 октября госпитализировали 24 546 больных коронавирусом, что на 402 человека меньше, чем днем ранее.

Заметим, весной Италия была первой страной в Европе, где зафиксировали вспышку коронавируса.

Обратите внимание! Новый, мутировавший штамм коронавируса 20 декабря уже добрался до Италии. Его обнаружили в военном госпитале Челио, в Риме. Новый штамм привез мужчина, который недавно вернулся из Великобритании.