Рекорд в Европе: в Италии число умерших от COVID-19 "перевалило" за 70 тысяч
В Италии 23 декабря заявили о 553 новых смертельных случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом общее количество умерших превысило 70 тысяч.
Так, в Италии уже зафиксировали 70 395 смертей из-за осложнения коронавируса. Такой показатель – рекордный в Европе, сообщает Corriere Della Sera.
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Италия стала пятой страной, где смертность от COVID-19 пересекла отметку в 70 тысяч случаев.
Какая ситуация с коронавирусом в Италии
- За сутки в Италии зафиксировали 14 522 новых случая болезни. С начала пандемии в стране заболели свыше 1,9 миллиона человек.
- Кроме того, в Италии увеличили количество тестирований до 175 тысяч. Перед тем тестировали 166 тысяч человек.
- Также 23 октября госпитализировали 24 546 больных коронавирусом, что на 402 человека меньше, чем днем ранее.
Заметим, весной Италия была первой страной в Европе, где зафиксировали вспышку коронавируса.
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