Разговоры во сне: почему возникают и когда пора обращаться к врачу
Иногда мы замечаем, что говорим во сне. Это явление обычно не вредит и проходит без лечения. Но в очень редких случаях такая особенность может стать симптомом заболевания, которое нужно лечить.
К "разговорам во сне" относят бормотание, стон или смех, пишет Flo.
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Что такое парасомния?
Парасомния – это научный термин, который связан с нежелательными событиями во время сна или в процессе засыпания.
Такое явление наблюдается у 50% детей в возрасте от 3 до 10 лет и лишь у 5% взрослых людей, большинство из которых мужчины.
Во многих случаях разговор во сне звучит как невинный лепет.
- Когда вы слышите, как кто-то спит, бессмысленно разговаривая, он, скорее всего, находится в глубокой стадии сна (возможно, на 3 или 4).
- Если человек во время сна говорит целыми предложениями, он, скорее всего, находится на 1 или 4 стадии сна.
Почему мы говорим во сне / Фото pexels
Когда разговоры становятся опасными
В зависимости от того, насколько часто это происходит, вы можете определить стадию парасомнии:
- Легкая – когда человек всего лишь 1 или 2 раза в неделю может бормотать или смеяться.
- Умеренная – влияет на ваш сон в течение 3 или ночей в течение недели.
- Тяжелая – когда человек каждый вечер, а иногда и несколько раз за ночь, может начать разговаривать.
Как долго это длится:
- острая – менее 1 месяца;
- подострая – редко в течение года;
- хроническая – более года.
Иногда разговор во сне может сопровождаться другими симптомами, такими как: апноэ во сне, лунатизм, скрежет зубов и тому подобное. В случае наличия таких симптомов человеку может потребоваться лечение.
Парасомния: главные признаки / Фото pexels
Почему люди говорят во сне
Существует несколько причин, почему люди могут говорить во сне. Чаще всего люди начинают говорить во время сновидений, когда они в депрессии или в тревоге. Требовательный образ жизни или повседневное давление также становятся причиной парасомнии.
- Медицинские эксперты считают, что одной из основных причин разговоров во сне является недосыпание. Оно также может негативно сказаться на настроении и ослабить иммунную систему.
- Алкоголь и наркотики также могут стать причиной разговоров во время сновидений.
- Еще одна причина разговоров во сне – это повышенная температура.
Опасная парасомния: когда нужно обращаться к врачу
Разговор во сне, как правило, безобиден. Это может произойти только на определенном этапе вашей жизни и часто проходит без определенного лечения.
Опасность появляется тогда, когда ночная болтовня становится одним из симптомов других расстройств:
- REM (быстрые движения глаз);
- апноэ во сне (остановка дыхания);
- ночные ужасы.
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Если ваши разговоры во время сна выходят из-под контроля и вы чувствуете истощение в течение рабочего дня – обратитесь за помощью к специалисту по сну (неврологу).
Как перестать говорить во сне: действенные советы
Одним из лучших способов уменьшить количество бормотания во сне является установление режима сна. Определите ежедневный ритуал, который будете выполнять за 30–60 минут до того, как ложиться спать.
Ваша цель – помочь вашему телу и разуму подготовиться ко сну. Советы, которые помогут разработать свою уникальную "рутину" перед сном:
- Установите приглушенный свет в своей спальне.
- Включите музыку, которая поможет вам успокоиться.
- Прочитайте спокойную книгу.
- Примите расслабляющую ванну.
- Медитируйте перед тем, как ложиться спать.
- Причиной недосыпа может стать матрас. Если это так, то его стоит заменить.
- Избегайте проверки социальных сетей перед сном.
- Выключите все цифровые устройства перед сном.
- Ложитесь спать каждый вечер в одно и то же время.
- Избегайте употребления алкоголя, кофе или черного чая за не менее чем 4 часа перед сном.
- Растяжка или йога также помогают улучшить сон.
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