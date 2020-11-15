Иногда мы замечаем, что говорим во сне. Это явление обычно не вредит и проходит без лечения. Но в очень редких случаях такая особенность может стать симптомом заболевания, которое нужно лечить.

К "разговорам во сне" относят бормотание, стон или смех, пишет Flo.

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Что такое парасомния?

Парасомния – это научный термин, который связан с нежелательными событиями во время сна или в процессе засыпания.

Такое явление наблюдается у 50% детей в возрасте от 3 до 10 лет и лишь у 5% взрослых людей, большинство из которых мужчины.

Во многих случаях разговор во сне звучит как невинный лепет.

Когда вы слышите, как кто-то спит, бессмысленно разговаривая, он, скорее всего, находится в глубокой стадии сна (возможно, на 3 или 4).

Если человек во время сна говорит целыми предложениями, он, скорее всего, находится на 1 или 4 стадии сна.



Почему мы говорим во сне / Фото pexels

Когда разговоры становятся опасными

В зависимости от того, насколько часто это происходит, вы можете определить стадию парасомнии:

Легкая – когда человек всего лишь 1 или 2 раза в неделю может бормотать или смеяться.

Умеренная – влияет на ваш сон в течение 3 или ночей в течение недели.

Тяжелая – когда человек каждый вечер, а иногда и несколько раз за ночь, может начать разговаривать.

Как долго это длится:

острая – менее 1 месяца;

подострая – редко в течение года;

хроническая – более года.

Иногда разговор во сне может сопровождаться другими симптомами, такими как: апноэ во сне, лунатизм, скрежет зубов и тому подобное. В случае наличия таких симптомов человеку может потребоваться лечение.

Парасомния: главные признаки / Фото pexels

Почему люди говорят во сне

Существует несколько причин, почему люди могут говорить во сне. Чаще всего люди начинают говорить во время сновидений, когда они в депрессии или в тревоге. Требовательный образ жизни или повседневное давление также становятся причиной парасомнии.

Медицинские эксперты считают, что одной из основных причин разговоров во сне является недосыпание. Оно также может негативно сказаться на настроении и ослабить иммунную систему.

Оно также может негативно сказаться на настроении и ослабить иммунную систему. Алкоголь и наркотики также могут стать причиной разговоров во время сновидений.

также могут стать причиной разговоров во время сновидений. Еще одна причина разговоров во сне – это повышенная температура.