Расти будет еще 100% долго, - Степанов спрогнозировал завершение эпидемии в Украине
В Министерстве здравоохранения считают, что сложная ситуация с коронавирусом продлится в Украине минимум до марта 2021 года. Это связано с тем, что коронавирус является сезонным заболеванием.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, завершение второй волны COVID-19 в марте 2021 года ожидают как украинские эпидемиологи, так и зарубежные.
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Мне кажется, что такая напряженная ситуация второй волны продлится до марта. Это не значит, что к марту ежедневно будет расти заболеваемость, но в целом она расти будет еще 100% долго,
- отметил Степанов.
Министр также пояснил, что коронавирус является респираторным заболеванием, а в марте начинается спад респираторных болезней, которые имеют сезонность.
Какая заболеваемость коронавирусом в Украине
- По состоянию на 25 ноября в Украине заболели коронавирусом 661 858 человек. 307 778 пациентов выздоровели. К сожалению, с начала эпидемии официально зафиксировано 11 492 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19.
- С 13 ноября в Украине ввели карантин выходного дня. Таким образом в субботу и воскресенье действуют жесткие ограничения.
- Впрочем, в Кабмине готовятся ко всем возможным сценариям противодействия коронавирусу. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль не исключил, что на новогодние праздники все-таки могут ввести локдаун.
- Ранее в Минздраве заявили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки коронавирус будут выявлять у 30 тысяч человек.
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