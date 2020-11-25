В Министерстве здравоохранения считают, что сложная ситуация с коронавирусом продлится в Украине минимум до марта 2021 года. Это связано с тем, что коронавирус является сезонным заболеванием.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, завершение второй волны COVID-19 в марте 2021 года ожидают как украинские эпидемиологи, так и зарубежные.

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Мне кажется, что такая напряженная ситуация второй волны продлится до марта. Это не значит, что к марту ежедневно будет расти заболеваемость, но в целом она расти будет еще 100% долго,

- отметил Степанов.

Министр также пояснил, что коронавирус является респираторным заболеванием, а в марте начинается спад респираторных болезней, которые имеют сезонность.

Какая заболеваемость коронавирусом в Украине