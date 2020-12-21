Жесткий локдаун украинцев ждет уже после новогодних праздников и Рождества. Поэтому распространяется на праздничные службы в храмах правила карантина – читайте дальше.

Подробнее об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко в прямом эфире 24 канала.

Важно Церкви не должны злоупотреблять, – Епифаний о Рождестве

По его словам, дезинфекция рук, маски, социальная дистанция и проветривание – это первейшие условия, при которых действуют храмы епархии, в частности Спасо-Преображенский собор, настоятелем которого он является.

Надеюсь, что так же и в большинстве, если не во всех, храмах ПЦУ. Мы уже обучены первой волной эпидемии. Поэтому во вторую волну, как ее прогнозируют, входим с большим опытом, чем мы имели раньше,

– подчеркнул митрополит.

Он добавил, что соглашается с четкой позицией митрополита Епифания, предстоятеля ПЦУ. Тот ранее заявил, что на праздники храмы будут открыты, а верующих просят соблюдать карантинные правила, в частности дистанции в 1,5 метра.

"Рекомендации Священного Синода были даны епископам. Они доносят это до священников, совершающих богослужения на местах. А те соответственно объясняют эту позицию правильного поведения в храмах верующим", – пояснил Александр Драбинко.

Кто проверяет соблюдение правил

Митрополит отметил, что есть люди, которые следят за соблюдением ограничений в церквях. "Жена священника нашего собора – врач-терапевт. Она возглавляет наш епархиальный медицинский отдел. На нее возложена ответственность, чтобы все были обучены, как и что делать", – отметил он.

И добавил, что в каждом из храмов во время каждого богослужения эта обязанность возлагается непосредственно на священника, который совершает его или является настоятелем храма. По его мнению, в общественной церковной жизни обязательно должен быть человек с медицинским образованием.

Коронавирус у священников

Александр Драбинко рассказал, что доля священников, перенесших коронавирус COVID-19 является очень большой. В частности, в сентябре заболел и он, поэтому провел тогда 2 недели на самоизоляции.

"Каждый человек может заболеть. Главное, чтобы это не случилось все вместе. Чтобы не создавало проблему врачам и не провоцировало коллапса в системе. Все мы пройдем через болезнь, как проходим и через другие сезонные болезни", – уверен митрополит.