Распространяются ли на праздничные службы правила карантина: ответ ПЦУ
Жесткий локдаун украинцев ждет уже после новогодних праздников и Рождества. Поэтому распространяется на праздничные службы в храмах правила карантина – читайте дальше.
Подробнее об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко в прямом эфире 24 канала.
Важно Церкви не должны злоупотреблять, – Епифаний о Рождестве
По его словам, дезинфекция рук, маски, социальная дистанция и проветривание – это первейшие условия, при которых действуют храмы епархии, в частности Спасо-Преображенский собор, настоятелем которого он является.
Надеюсь, что так же и в большинстве, если не во всех, храмах ПЦУ. Мы уже обучены первой волной эпидемии. Поэтому во вторую волну, как ее прогнозируют, входим с большим опытом, чем мы имели раньше,
– подчеркнул митрополит.
Он добавил, что соглашается с четкой позицией митрополита Епифания, предстоятеля ПЦУ. Тот ранее заявил, что на праздники храмы будут открыты, а верующих просят соблюдать карантинные правила, в частности дистанции в 1,5 метра.
"Рекомендации Священного Синода были даны епископам. Они доносят это до священников, совершающих богослужения на местах. А те соответственно объясняют эту позицию правильного поведения в храмах верующим", – пояснил Александр Драбинко.
Кто проверяет соблюдение правил
Митрополит отметил, что есть люди, которые следят за соблюдением ограничений в церквях. "Жена священника нашего собора – врач-терапевт. Она возглавляет наш епархиальный медицинский отдел. На нее возложена ответственность, чтобы все были обучены, как и что делать", – отметил он.
И добавил, что в каждом из храмов во время каждого богослужения эта обязанность возлагается непосредственно на священника, который совершает его или является настоятелем храма. По его мнению, в общественной церковной жизни обязательно должен быть человек с медицинским образованием.
Коронавирус у священников
Александр Драбинко рассказал, что доля священников, перенесших коронавирус COVID-19 является очень большой. В частности, в сентябре заболел и он, поэтому провел тогда 2 недели на самоизоляции.
"Каждый человек может заболеть. Главное, чтобы это не случилось все вместе. Чтобы не создавало проблему врачам и не провоцировало коллапса в системе. Все мы пройдем через болезнь, как проходим и через другие сезонные болезни", – уверен митрополит.
Поделиться новостью
-
Распространяются ли на праздничные службы правила карантина: ответ ПЦУ21 декабря 2020 , 19:10
-
Ситуация с новым штаммом COVID-19 стала неконтролируемой, – Минздрав Британии21 декабря 2020 , 09:26
-
Новости о коронавирусе 17 декабря: что не так со статистикой в Украине, ВОЗ против локдауна18 декабря 2020 , 05:45