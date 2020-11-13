Штамм COVID-19 под названием D614G зародился в Европе весной 2020 года и с тех пор стал самым распространенным в мире. Доказано, что он передается значительно быстрее других своих сородичей. Впрочем, ученые сумели заметить в нем и хорошие стороны.

Да, эта мутация позволила коронавирусу распространяться быстрее – им намного легче заразиться, чем другими версиями COVID-19. Но эта самая черта делает его более уязвимым к вакцине. Исследование об этом опубликовано в журнале Science.

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Во время нового исследования ученые обнаружили, что мутированный вирус не только реплицируется примерно в 10 раз быстрее своего старшего брата, но и гораздо более инфекционный.

Как проводилось исследование

Хомяков прививали обоими видами вирусов. На следующий день 8 здоровых хомяков поместили в клетки рядом с инфицированными грызунами. Чтобы животные не прикасались друг к другу, между группами установили разделитель, который не мешал обороту воздуха. Ученые заметили, что у 6 хомяков инфицирование новым штаммом коронавируса произошло уже на второй день. Остальные инфицировались до 4 дней.

Что касается оригинального вируса, то ученые не наблюдали инфицирования им в течение первых двух дней. Преимущественно это происходило до 4 дня контакта.

Мы увидели, что мутированный вирус передается в воздухе лучше, что может объяснить, почему этот вирус доминировал у людей,

– заявил вирусолог Йошихиро Каваока.

Исследователи также исследовали патологию этих двух штаммов. Оказалось, что они имеют примерно одинаковую вирусную нагрузку и симптомы. Хотя хомяки, инфицированные мутированной версией, потеряли немного больше веса во время болезни.

Исследователи предостерегают, поскольку исследование проводилось на животных, то оно не может считаться истинным для людей.

Что известно о штамме D614G и как он может помочь в вакцинации

D614G "перерос" начальный штамм коронавируса примерно в 10 раз.

Он чрезвычайно эффективно размножается в первичных клетках носового эпителия, которые являются потенциально важным местом для передачи от человека к человеку.

Исследователи полагают, что штамм коронавируса D614G доминирует из-за того, что увеличивает способность спаечного белка открывать клетки для проникновения вируса. Именно из-за этого свойства вирус быстрее их инфицирует.

Но именно последняя особенность делает этот штамм уязвимее к вакцинации. Антитела легче проникают в открытые клетки, что позволяет им быстрее уничтожить инфекцию.