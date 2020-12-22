Ситуация с коронавирусом в Украине остается неутешительной. С одной стороны мы видим обнадеживающую статистику, с другой – процент положительных результатов до сих пор высок.

Бывший директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита рассказал, на самом ли деле статистика от Минздрава такая обнадеживающая, несмотря на то, что показатель смертности остается высоким. Об этом он рассказал в эфире 24 канала. Также он сказал, следует ли ожидать всплеска недуга.

Важно Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 8 513 новых больных

Показатель заболеваемости

По его словам, стоит обращать внимание на 2 вещи.

В европейском регионе, кроме Британии, наблюдалось уменьшение числа новых случаев в ноябре – декабре. Возможно, это связано с изменениями самого вируса или с тем, что заболевание протекает легче. Это является следствием введения ограничений. Люди устали от пандемии, не проходят лечение.

По словам специалиста, объективную картину заболеваемости в Украине стоит наблюдать в четверг – пятницу, когда есть большинство результатов тестирования.

Кроме этого, надо смотреть на процент положительных результатов. Пока он в Украине остается достаточно высоким и превышает 20%. Это говорит о том, что не тестируют контактных лиц,

– отметил Курпита.

Новая вспышка эпидемии

Он добавил, что нужно наблюдать за ситуацией, которая будет происходить после новогодних праздников и Рождества. Тогда произойдет большое количество контактов и, возможно, мы будем наблюдать прирост. Именно поэтому правительство и планирует внедрять ограничения.

"Пока рано праздновать победу. Действительно, есть определенная стабилизация, все хорошо для системы здравоохранения. Впрочем, вирус не исчез никуда", – подчеркнул эксперт.

Справка. По состоянию на 22 декабря в Украине зарегистрировали 979 506 больных коронавирусом. 8 513 из них зафиксировали в течение минувших суток.

Смотрите видео: Курпита рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине