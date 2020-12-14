Радоваться пока рано, – врач о снижении заболеваемости COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за последнюю неделю статистика больных коронавирусом наконец пошла на спад. Однако врачи считают, что радоваться пока рано.
Больничные койки и реанимации в дальнейшем являются заполненными больными коронавирусом. Врач – анестезиолог и эксперт Минздрава из COVID-19 Сергей Дубров в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале заявил, что ситуация остается неспокойной.
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Однако, по его словам, статистика больных и тех, кто выздоровел от COVID-19, не может не радовать.
"Если просмотреть статистику, то она не может не радовать с одной стороны, потому что мы видим действительно отсутствие ежедневного прироста количества новых случаев. Второе, что меня действительно радует, это мы видим количество людей, которые выздоравливают, превышает количество тех, которые заболели", – отметил он.
Но говорить о том, что сейчас ситуация спокойная и реанимации свободны от пациентов еще рано. В моем отделении, где я работаю заполнено на 100%. Но хочется, чтобы эта динамика уменьшения случаев заболевания продолжалась, а количество новых случаев уменьшилось,
– сказал Сергей Дубров.
Источник: 24 канал
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