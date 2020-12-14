Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что за последнюю неделю статистика больных коронавирусом наконец пошла на спад. Однако врачи считают, что радоваться пока рано.

Больничные койки и реанимации в дальнейшем являются заполненными больными коронавирусом. Врач – анестезиолог и эксперт Минздрава из COVID-19 Сергей Дубров в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале заявил, что ситуация остается неспокойной.

Ко времени Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 6 451 нового больного

Однако, по его словам, статистика больных и тех, кто выздоровел от COVID-19, не может не радовать.

"Если просмотреть статистику, то она не может не радовать с одной стороны, потому что мы видим действительно отсутствие ежедневного прироста количества новых случаев. Второе, что меня действительно радует, это мы видим количество людей, которые выздоравливают, превышает количество тех, которые заболели", – отметил он.

Но говорить о том, что сейчас ситуация спокойная и реанимации свободны от пациентов еще рано. В моем отделении, где я работаю заполнено на 100%. Но хочется, чтобы эта динамика уменьшения случаев заболевания продолжалась, а количество новых случаев уменьшилось,

– сказал Сергей Дубров.

Справка. По состоянию на 14 декабря в Украине зарегистрировано 900 666 случаев заболеваемости COVID-19. За последние сутки положительные результаты получил 6 451 украинец.