Локдаун в январе позволит уменьшить количество больных COVID-19. По мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, это позволит медицинской системе избежать коллапса и дотянуть до апреля. Именно тогда должна начаться массовая вакцинация украинцев.

Запаса медицинской системы хватит до апреля, – Радуцкий

Нардеп подчеркнул, что январские ограничения менее жесткие, чем были весной 2020 года. Об этом Радуцкий написал в фейсбуке.

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Нашел положительные результаты политик и в карантине выходного дня. По словам народного избранника, это позволило сдержать количество инфицированных на стабильном уровне.

В таком случае с большой вероятностью необходимости в очередном локдауне уже не будет. Запаса прочности медицинской системы хватит до апреля, когда начнется массовая вакцинация,

– сообщил Радуцкий.

Сейчас больницы загружены в среднем на 50%, отметил парламентарий. Также значительно увеличили количество коек с подведенным кислородом.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/225118755804057

Украина планирует бесплатную вакцинацию, – Степанов

Отметим, что глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина планирует бесплатно вакцинировать всех граждан. В первую очередь препараты достанутся так называемым группам риска – по профессиональным и медицинским признакам. К этим группам отнесли около 20 миллионов украинцев.

Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала