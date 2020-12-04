Рада проголосовала за ускоренный доступ к вакцине от COVID-19: что предполагает законопроект
Верховная Рада поддержала законопроект №4 314. Документ позволит сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин от коронавируса.
Его поддержали, сообщает 24 канал. К слову, 2 декабря профильный комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект.
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Так, по словам председателя комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.
Что предусматривает законопроект:
- сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения регистрации для вакцин;
- продления срока действия закона Украины № 539-IX, на аналогичные положения для лекарственных средств для лечения COVID-19 до конца карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.
На каком этапе подготовка к вакцинации от COVID-19 в Украине
- Украина получит около 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по инициативе COVAX. До 7 декабря, по словам главы Минздрава, в Украине будут готовы все соответствующие документы.
- Украина договорилась с компанией Pfizer. Поставка вакцины компании ожидают уже в начале второго квартала 2021 года.
- COVAX – механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. Инициатива предусматривает, что в первую очередь вакцинации проводится людям, которые находятся в группах риска. В рамках инициативы 92 странам вакцина будет предоставлена бесплатно, или ниже рыночной цены. Украина также попала в этот список.
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