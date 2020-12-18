Верховная рада разрешила закупать за государственные средства препараты, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств. Но только в том случае, если это действительно необходимые лекарства.

282 народных депутата 18 декабря проголосовали за законопроект №4472. Об этом сообщает 24 канал.

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Этот законопроект несет за собой изменения в заключительные и переходные положения Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и откладывает до 1 января 2022 года одну из норм этого закона.

С помощью этого способа Украина может закупать препараты, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств или Программу медицинских гарантий за счет госбюджета или возместить стоимость.

Важно, что таким образом можно будет закупать только те лекарства, которые необходимы для граждан и в национальном перечне. Туда попадают только те препараты, которые проходят проверку на качество и эффективность.

Но некоторые лекарства, например, инсулин или вакцины против COVID-19 закупаются без необходимости включения в такой перечень.

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