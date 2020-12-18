Рада приняла закон для закупки инсулина и вакцин от COVID-19
Верховная рада разрешила закупать за государственные средства препараты, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств. Но только в том случае, если это действительно необходимые лекарства.
282 народных депутата 18 декабря проголосовали за законопроект №4472. Об этом сообщает 24 канал.
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Этот законопроект несет за собой изменения в заключительные и переходные положения Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и откладывает до 1 января 2022 года одну из норм этого закона.
С помощью этого способа Украина может закупать препараты, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств или Программу медицинских гарантий за счет госбюджета или возместить стоимость.
Важно, что таким образом можно будет закупать только те лекарства, которые необходимы для граждан и в национальном перечне. Туда попадают только те препараты, которые проходят проверку на качество и эффективность.
Но некоторые лекарства, например, инсулин или вакцины против COVID-19 закупаются без необходимости включения в такой перечень.
Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно
- Первые 8 миллионов доз вакцин Украина получит в течение первого квартала 2021 года.
- Первыми бесплатную вакцину получат медики, которые находятся на поле борьбы с COVID-19. Следующими будут все другие медицинские работники, а еще педагоги, военные и правоохранители.
- Впоследствии будут вакцинировать те категории населения, которые находятся в повышенной группе риска.
- В Минздраве заявили, что в будущем бесплатную вакцину получат все граждане Украины.
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