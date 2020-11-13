Как работает горячая линия Минздрава по вопросам COVID-19: контакт
В Украине в режиме 24/7 работает горячая линия Министерства здравоохранения по вопросам коронавирусной инфекции.
В течение недели в контакт-центр 0-800-60-20-19 (горячая линия Минздрава) поступило более 27 тысяч звонков. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в фейсбуке.
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По его словам, лидером по реагированию на звонки среди регионов стала Волынская область. Для обработки входящих звонков и осуществления их технического сопровождения в соответствующую систему привлечено до 150 операторов.
Виктор Ляшко рассказал, что попытался самостоятельно отвечать на звонки на горячей линии.
Могу с уверенностью сказать, что данный алгоритм оказания помощи работает... Одними из вопросов, которые попали именно мне, были звонки о прохождении самоизоляции через приложение "Вдома", закрытии больничного и необходимо ли делать повторный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, а также вопросы амбулаторного лечения,
– поделился главный санитарный врач.
Тематики звонков на горячую линию коронавируса:
- вопросы диагностики – 52.7%;
- вопрос амбулаторного лечения – 9.4%;
- бесплатные и платные тестирования – 7,0%;
- порядок прохождения самоизоляции – 5,7%;
- подписание деклараций – 8,1%.
Где зарегистрировано наибольшее количество обращений:
- Киевская область – 21.26%;
- Киев – 10.35%;
- Днепропетровская область – 9.27%;
- Харьковская область – 6.99%;
- Черкасская область – 6.38%.
"Если есть вопросы или нуждаетесь в разъяснении и на месте этого получить не можете, пожалуйста, звоните на номер горячей линии и вас обязательно профессионально проконсультируют", – отметил Виктор Ляшко.
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