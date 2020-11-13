В Украине в режиме 24/7 работает горячая линия Министерства здравоохранения по вопросам коронавирусной инфекции.

В течение недели в контакт-центр 0-800-60-20-19 (горячая линия Минздрава) поступило более 27 тысяч звонков. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в фейсбуке.

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По его словам, лидером по реагированию на звонки среди регионов стала Волынская область. Для обработки входящих звонков и осуществления их технического сопровождения в соответствующую систему привлечено до 150 операторов.

Звонки являются бесплатными со всех номеров фиксированных и мобильных сетей операторов связи Украины.

Виктор Ляшко рассказал, что попытался самостоятельно отвечать на звонки на горячей линии.

Могу с уверенностью сказать, что данный алгоритм оказания помощи работает... Одними из вопросов, которые попали именно мне, были звонки о прохождении самоизоляции через приложение "Вдома", закрытии больничного и необходимо ли делать повторный ПЦР-тест, чтобы выйти на работу, а также вопросы амбулаторного лечения,

– поделился главный санитарный врач.

Тематики звонков на горячую линию коронавируса:

вопросы диагностики – 52.7%;

вопрос амбулаторного лечения – 9.4%;

бесплатные и платные тестирования – 7,0%;

порядок прохождения самоизоляции – 5,7%;

подписание деклараций – 8,1%.

Где зарегистрировано наибольшее количество обращений:

Киевская область – 21.26%;

Киев – 10.35%;

Днепропетровская область – 9.27%;

Харьковская область – 6.99%;

Черкасская область – 6.38%.

"Если есть вопросы или нуждаетесь в разъяснении и на месте этого получить не можете, пожалуйста, звоните на номер горячей линии и вас обязательно профессионально проконсультируют", – отметил Виктор Ляшко.