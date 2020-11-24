Президент России Владимир Путин до сих пор не сделал прививку российской вакциной против коронавируса "Спутник V", хоть и заявляет о ее эффективности. В Кремле объяснили причину такого диссонанса.

Президент России не сделал прививки, потому что вакцину еще не сертифицировали. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТСН.

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Песков заявил, что глава государства не может быть добровольцем и вакцинироваться несертифицированной вакциной.

Президент не может же несертифицированную вакцину использовать. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он сочтет нужным, он сообщит об этом,

– рассказал Песков.

Параллельно с тем, в РФ вакцинируют людей из профессиональных групп риска, прежде всего медицинский персонал и учителей.

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