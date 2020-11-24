Путин до сих пор не привился российской вакциной против COVID-19: в Кремле назвали причину
Президент России Владимир Путин до сих пор не сделал прививку российской вакциной против коронавируса "Спутник V", хоть и заявляет о ее эффективности. В Кремле объяснили причину такого диссонанса.
Президент России не сделал прививки, потому что вакцину еще не сертифицировали. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТСН.
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Песков заявил, что глава государства не может быть добровольцем и вакцинироваться несертифицированной вакциной.
Президент не может же несертифицированную вакцину использовать. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он сочтет нужным, он сообщит об этом,
– рассказал Песков.
Параллельно с тем, в РФ вакцинируют людей из профессиональных групп риска, прежде всего медицинский персонал и учителей.
Российская вакцина "Спутник-V": что стоит о ней знать
- 11 августа Минздрав России предоставил ей временную регистрацию. Путин назвал "спутник-V" эффективным и проверенным средством, которое способно формировать устойчивый иммунитет к коронавирусу.
- Несмотря на это, вакцина еще не прошла III фазу клинических испытаний, а полноценных результатов II фазы до сих пор нет в публичном доступе.
- Статью с описанием российской вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Они заметили там ложные данные и"копипасту".
- Между тем в России вакцинируют людей из профессиональных групп риска. Не обошло это участие и медиков оккупированного российскими властями украинского Крыма.
- 4 медики из двух разных регионов страны сообщили об инфицировании коронавирусом после вакцинации российской вакциной.
- Россия заявила, что вакцина "Спутник-V" эффективна на 92%. Поэтому сейчас ВОЗ ведет переговоры с институтом имени М. Ф. Гамалии, который ее разработал.
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