Пульсоксиметр – это прибор, который измеряет уровень кислорода в крови. В период эпидемии коронавируса он пользуется большой популярностью. Однако на рынке их стало так много, что возникает вопрос – какой выбрать.

Чем отличается домашний пульсоксиметр от профессионального оборудования в больницы и как пользоваться этим прибором правильно – узнайте в программе Bihus.Info на 24 канале.

К слову Когда пульсоксиметр может показывать ложные результаты: важная информация

Сейчас проблема в том, что пульсоксиметров вдруг стало очень много, они все очень разные, они даже по цене отличаются в десятки раз. Поэтому журналисты провели эксперимент – собрали пульсоксиметры разной стоимости – от китайского ноунейма до европейского бренда – и не просто замерялись ими, но и сравнили показания с профессиональным больничным оборудованием.

В соревновании приняли участие пульсоксиметр различной ценовой категории:

приобретенный на AliExpress за 5 долларов , это примерно 150 гривен;

, это примерно 150 гривен; купленный на просторах интернета - 300 гривен ;

; немецкий за 3 тысячи гривен ;

; купленный в аптеке за 900 гривен.

Журналисты встретились с врачом-реаниматологом, который показал им, как работает профессиональное высокоточное оборудование, которым можно измерять насыщенность крови кислородом, или же "сатурацию".

Как правильно измерять кислород в крови

► Врач объяснил, что лучше всего измерять сатурацию крови на четвертом пальце или безымянном. Потому что там проходит продолжение артерии radialis. Это – основная артерия, которая дает пульсацию. Однако это не единственное правило, чтобы получить точные показатели.

► Если палец холодный, то его надо хорошо промассировать, чтобы улучшилась микроциркуляция.

Какие результаты показали профессиональное оборудование и бытовые пульсоксиметры

Профессиональное больничное оборудование показало, что уровень кислорода в крови журналиста составляет 97%. Показали ли бытовые пульсоксиметры то же самое?

Пульсоксиметр, купленный за 900 гривен, показал сатурацию в 97%.

Самый дешевый пульсоксиметр за 150 гривен – 97%.

Пульсоксиметр, купленный за 400 гривен, сперва показал 95%, затем – 96%.

Немецкий пульсоксиметр, стоимостью более 3000 гривен, – 98%.

Врач объяснил, что на самом деле разница на 1 – 2 единицы – не такая уж и существенная. Сразу паниковать не надо даже тогда, когда пульсоксиметр показывает низкие цифры. Считается, что показатель 94% – это уже подозрительно, но это в идеальных условиях. А если у вас низкое давление, и вы приходите с холода, то это – другая история.

Вывод

Критической разницы между более дорогими и дешевыми пульсоксиметрами не оказалось. Вывод о том, что обязательно надо покупать более дорогой, сделать нельзя.

И с дорогим, и с дешевым пульсоксиметром самое главное – это динамика. Если вы постоянно наблюдаете и видите, что показатели заметно снижаются – именно это является поводом обратиться к врачу.