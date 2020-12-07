В Новоодесском районе Николаевской области зарегистрировали вспышку птичьего гриппа. Инфицированных животных обнаружили в селе Кандыбино.

У одной жительницы села Кандыбино умерли 6 птиц. Лабораторный анализ выявил у них РНК вируса гриппа птицы типа А1 субтипа H5, сообщает Госпродпотребслужба в Николаевской области.

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Для того, чтобы сдержать распространение инфекции, противоэпизоотическая комиссия определила буферную зону радиусом 3 километра от очага вспышки. В нее вошли село Новоматвиевское, село Сильвестровское и туристический двор "Золотая подкова”, что в Новоодесском районе.

При этом в пределах 10 километров от источника инфекции будет действовать зона надзора. В нее вошли села Новоингулка и Степановка Новоодесского и Баштанского районов соответственно.

Вспышка птичьего гриппа на Николаевщине: что известно

Предварительные результаты исследования свидетельствуют, что вероятным источником возбудителя инфекции могла стать дикая перелетная птица.

В селе Кандыбино принимают разнообразные меры, чтобы не допустить распространения болезни, учитывая стемпинг-аут (забой зараженных животных) и дезинфекцию.

Передается ли птичий грипп человеку

Вирус птичьего гриппа может передаться человеку, если он контактировал с инфицированной птицей (живой или мертвой), поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. Если вирус птичьего гриппа попадает в организм человека, он инкубируется в нем до двух недель. При этом средняя продолжительность инкубации вируса – ориентировочно 3 дня.

Птичий грипп у человека – симптомы Инфекционно-токсические: боль в мышцах, высокая температура, озноб.

Респираторные: насморк, сухой кашель, фарингит, кровотечение из носа или десен, острая дыхательная недостаточность.

Желудочно-кишечные: рвота, боль в области живота.

В некоторых случаях развивается острая пневмония.

Птичий грипп у людей лечат так же как и другие виды гриппа. Поскольку вакцины против этой инфекции не существует, во время лечения используют противовирусные, противовоспалительные и жаропонижающие лекарственные средства. Согласно статистике, от недуга умирают около 70% инфицированных.