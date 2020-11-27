Специалисты из США проанализировали результаты 174 исследований на тему отношений. Исследователи обнаружили, что счастливые пары обладают рядом сходных психологических черт.

Ученые из Рочестерского университета определили, какие общие черты есть у счастливых романтических и семейных пар. Всего во всех исследованиях приняли участие 43 952 человека. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Contextual Behavioral Science.

Важно Как говорить с детьми о половых органах

В чем секрет счастливых отношений

Самый эффективный способ поддержания здоровых и счастливых отношений между сексуальными партнерами оказался довольно простым. Необходимо лишь внимательно и осознанно наблюдать за чувствами второй половины и решать проблемы путем разговоров.

Совместный просмотр и обсуждение романтических фильмов может помочь . Специалисты даже порекомендовали некоторые киноленты: "Унесенные ветром", "История любви", "Дьявол носит Prada", "Смешная девчонка" и "Отец невесты".

. Специалисты даже порекомендовали некоторые киноленты: "Унесенные ветром", "История любви", "Дьявол носит Prada", "Смешная девчонка" и "Отец невесты". Проанализировав все исследования ученые определили, что пары, которые имели психологическую гибкость , чувствовали себя счастливее как в супружеских, так и в детско-родительских отношениях. Такие семьи были более сплоченными, а родители имели более широкие взгляды на воспитание детей, не придерживаясь какой-либо единой стратегии. В таких семьях было меньше негатива, а дети испытывали меньший стресс.

, чувствовали себя счастливее как в супружеских, так и в детско-родительских отношениях. Такие семьи были более сплоченными, а родители имели более широкие взгляды на воспитание детей, не придерживаясь какой-либо единой стратегии. В таких семьях было меньше негатива, а дети испытывали меньший стресс. Зато те партнеры, которые были психологически негибкими, испытывали меньше удовлетворения романтическими и сексуальными отношениями. В таких парах была снижена эмоциональная поддержка и они значительно чаще переживали интенсивные конфликты, связанные с физической агрессией, чрезмерным стремлением к привязанности или избеганием такой.



Секрет счастливых отношений в понимании и поддержке / Кадр из фильма "Унесенные ветром"

Что такое психологическая гибкость

Психологически гибкий человек открыт к новому опыту – как положительному, так и отрицательному. Она принимает его независимо от сложности, а также умеет ценить моменты и поддерживать контакт с собственными внутренними ценностями несмотря на ситуацию. Такой человек умеет смотреть на вещи со стороны.

Зато психологически негибкий человек – полная противоположность первой. Он избегает сложных мыслей, чувств и переживаний, а также легкомысленно и невнимательно относится к моментам в повседневной жизни. Такой человек теряет внутренние ориентиры под влиянием стресса, зацикливается на негативных мыслях и чувствах, также винит себя за собственные сложные эмоции или мысли. К слову, психологическую негибкость психологи считают причиной развития многих психопатологий или же их усиление.