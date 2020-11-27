Психологи раскрыли секрет счастливых отношений
Специалисты из США проанализировали результаты 174 исследований на тему отношений. Исследователи обнаружили, что счастливые пары обладают рядом сходных психологических черт.
Ученые из Рочестерского университета определили, какие общие черты есть у счастливых романтических и семейных пар. Всего во всех исследованиях приняли участие 43 952 человека. Работа ученых опубликована в журнале Journal of Contextual Behavioral Science.
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В чем секрет счастливых отношений
- Самый эффективный способ поддержания здоровых и счастливых отношений между сексуальными партнерами оказался довольно простым. Необходимо лишь внимательно и осознанно наблюдать за чувствами второй половины и решать проблемы путем разговоров.
- Совместный просмотр и обсуждение романтических фильмов может помочь. Специалисты даже порекомендовали некоторые киноленты: "Унесенные ветром", "История любви", "Дьявол носит Prada", "Смешная девчонка" и "Отец невесты".
- Проанализировав все исследования ученые определили, что пары, которые имели психологическую гибкость, чувствовали себя счастливее как в супружеских, так и в детско-родительских отношениях. Такие семьи были более сплоченными, а родители имели более широкие взгляды на воспитание детей, не придерживаясь какой-либо единой стратегии. В таких семьях было меньше негатива, а дети испытывали меньший стресс.
- Зато те партнеры, которые были психологически негибкими, испытывали меньше удовлетворения романтическими и сексуальными отношениями. В таких парах была снижена эмоциональная поддержка и они значительно чаще переживали интенсивные конфликты, связанные с физической агрессией, чрезмерным стремлением к привязанности или избеганием такой.
Секрет счастливых отношений в понимании и поддержке / Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Что такое психологическая гибкость
Психологически гибкий человек открыт к новому опыту – как положительному, так и отрицательному. Она принимает его независимо от сложности, а также умеет ценить моменты и поддерживать контакт с собственными внутренними ценностями несмотря на ситуацию. Такой человек умеет смотреть на вещи со стороны.
Зато психологически негибкий человек – полная противоположность первой. Он избегает сложных мыслей, чувств и переживаний, а также легкомысленно и невнимательно относится к моментам в повседневной жизни. Такой человек теряет внутренние ориентиры под влиянием стресса, зацикливается на негативных мыслях и чувствах, также винит себя за собственные сложные эмоции или мысли. К слову, психологическую негибкость психологи считают причиной развития многих психопатологий или же их усиление.
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