Ученые проанализировали образцы марихуаны с уличных рынков США, Нидерландов, Франции, Великобритании, Дании, Италии и Новой Зеландии за последние полвека. Они обнаружили, что действие каннабиса стало значительно сильнее по сравнению с 1970 годом.

Специалисты проанализировали более 80 тысяч образцов уличного каннабиса, отобранных за последние 50 лет в вышеперечисленных странах. Ученые пришли к выводу, что концентрация ТГК в марихуане с 1970 по 2017 год выросла на 14%. Исследование об этом опубликовано в журнале Addiction.

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ТГК – что это? Тетрагидроканнабинол – психоактивное вещество, которое вызывает опьяняющий эффект вследствие употребления марихуаны.

Эксперты считают, что причина тому – распространение более психоактивных видов конопли на рынке. К примеру, сенсимилья – созревшие, но еще неоплодотворенные во время обработки и употребления соцветия женских растений, которые содержат большее количество ТГК.

Но настоящей неожиданностью для ученых стало то, что увеличение уровня ТГК наблюдается именно в гашише (смоле), который считали безопасной частью каннабиса. Так концентрация психоактивного вещества в гашише с 1975 по 2017 год выросла аж на 24%.

Зато ученые подчеркнули, что концентрация каннабидиола (КБД), который не имеет психоактивного эффекта, в конопле не изменилась. Поэтому их и в дальнейшем можно использоваться в медицинских целях.

Ранее эта же группа ученых обнаружила, что употребление более психоактивного каннабиса может способствовать возникновению зависимости и психотических расстройств. В последнее время наблюдается рост пациентов, которые лечатся от привыкания, связанного с употреблением таких растений.

Что следует знать о статусе каннабиса в Украине и мире

Употребление марихуаны запрещено и криминализировано в большинстве стран мира, в том числе и в Украине.

В Украине каннабис относится к "особо опасным наркотическим средствам". Хранение до 5 граммов этого вещества влечет за собой административную ответственность, а хранение свыше 5 граммов – уголовное преследование.

Полностью легализовали марихуану только в нескольких штатах США, Уругвае и Канаде. То есть в этих странах ее разрешено выращивать, хранить и потреблять.

В 30 странах позволили частичное использование этого растения.

Каннабис в медицинских целях используют только в 14 странах мира.

В Украине до сих пор ведутся дебаты о легализации медицинской марихуаны. В мае 2019 года на сайте Офиса президента появилась соответствующая петиция, которая набрала 25 тысяч голосов.



Где легализована марихуана / Инфографика 24 канала