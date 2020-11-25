Согласно новым исследованиям просмотр порнографии не вредит либидо большинства женщин. Также исследование приводит доказательства того, что использование порнографии среди женщин связано с несколькими положительными результатами.

Эта работа появилась в рамках проекта, изучающего взаимосвязь между мастурбацией и сексуальной активностью у женщин, пишет PsyPost.

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В этом конкретном исследовании мы исследовали, может ли частота использования порнографии во время мастурбации вызвать трудности в достижении оргазма, как во время мастурбации, так и в партнерских отношениях,

– отметили ученые.

В исследовании приняли участие 2 433 женщины из Соединенных Штатов и Венгрии. Для них провели анонимный опрос, в котором они предоставили демографическую информацию и выполнили несколько оценок, связанных с половой жизнью.

Какие женщины чаще мастурбируют

Исследователи обнаружили, что использование порнографии во время мастурбации было более распространенным среди женщин:

в период менопаузы;

с устойчивой тревогой или депрессией;

лесбиянок;

полигамных.

Как влияет порно на женский оргазм

Частое использование порнографии также было связано с несколькими положительными результатами во время мастурбации и секса с партнером: порно не влияет на удовольствие женщины от полового акта и не оказывает негативное влияние на отношения, как принято считать.

На самом деле использование порнографии во время мастурбации предусматривало более легкое возбуждение во время партнерских связей,

– рассказали ученые.