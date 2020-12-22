Прорыв: научились контролировать состав крови в реальном времени
Биохимический анализ крови информативен по многим критериям, но анализ это такой себе "снимок крови" в конкретный момент времени. Например при сепсисе каждый час бездействия врачей увеличивает вероятность смерти на 8%. Тот же COVID-19 часто вызывает цитокининовый шторм, развитие которого нужно контролировать по состоянию крови непрерывно в режиме реального времени.
Ученым из Стэнфорда удалось разработать технологию для оперативной и точной диагностики химического состава крови пациента в режиме реального времени.
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Каким образом работает новый тест
Ученые уже успешно протестировали его на моделях крыс. Им непрерывно отслеживали изменения инсулина и глюкозы, однако тест легко модифицировать для оценки любого белка или другого биомаркера конкретного заболевания.
Новый тест сравнивают с целой лабораторией, это некий чип с крошечными трубками и клапанами. Внутривенная игла направляет кровь пациента в миниатюрные контуры устройства, где ИФА выполняется снова и снова.
Для поиска конкретного биомаркера ученые настраивают антитела, которые присоединяются к нему и начинают светиться. Эта флуоресцентная реакция фиксируется высококонтрастной камерой. В результате удается определить не только наличие целевого белка, но и его концентрацию.
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Почему важен новый тест
Устройство будет особенно полезно в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи, где точность и сроки диагностики чрезвычайно важны. Наиболее актуальный пример – цитокининовый шторм вследствие COVID-19.
Без своевременной медицинской помощи такие события приводят к отказу внутренних органов и летальному исходу. ИФА-тест в режиме реального времени будет сообщать, снижается ли уровень цитокинов в ответ на лечение.
В это время команда уже модифицирует тест для оценки главного цитокина COVID-19 – интерлейкина-6, ведь тесты, которые используют сейчас, в частности на ИЛ-6, требуют 3 дня для обработки результата.
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