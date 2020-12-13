Маску, которая выявляет симптомы COVID-19, разработали днепровские школьники. Они добавили датчики, которые за полминуты считывают показатели работы легких и сердца.

Данные поступают к смартфону. Поэтому каждый может постоянно контролировать состояние своего здоровья, чтобы вовремя обратиться к врачу, если показатели укажут на болезнь. Подробнее о разработке днепровских школьников – в материале 24 канала.

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Как работает маска

Технический капитан команды робототехников YOVIЯ Артем Киселев показал, как работает оснащенная электроникой маска. Он – один из разработчиков и автор идеи устройства. Закрепленные датчики измеряют:

температуру тела;

уровень кислорода в крови;

пульс и частоту дыхания.

За 30 секунд показатели сканируются и через блютуз автоматически отправляют информацию на смартфон.



Команда разработчиков умной маски / Скриншот из видео

Разработчики утверждают, если показатели разнятся от нормы и привычного для человека состояния, то это повод обратиться за консультацией к семейному врачу. В процессе создания маски ребята консультировались с эпидемиологом.

Это – мониторинг целый день. Этот прибор стоит примерно 500 гривен, поэтому его можно будет массово использовать,

– отметил Киселев.

Проект требует доработки

Впрочем, изобретатели признались, что проект требует доработки. По итогам первых испытаний прежде всего надо усовершенствовать и сделать удобной систему датчиков и улучшить внешний вид.



Механизм умной маски / Скриншот из видео

Член команды робототехников YOVI Владимир Тараненко отметил, что маска будет удобной, легкой и не будет мешать во время движения или занятий спортом.

Творение продемонстрируют в 2021 году

Свое творение днепровская команда будет демонстрировать на мировых соревнованиях по робототехнике. Они состоятся в начале 2021 года. Усовершенствовать умную маску разработчики планируют за несколько месяцев, а впоследствии создать и первую сотню экземпляров.

Днепровские школьники разработали умную маску: смотрите видео 24 канала