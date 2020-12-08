Харьковская фармкомпания "Биолик" сейчас проводит совещание после которого должна дать официальный ответ, относительно этого, в то же время в украинских СМИ говорят, что информация о налаживании производства российской вакцины "Спутник V" компанией "Биолик" не соответствует действительности,

В комментарии 24 канала в пресс-службе "Биолек" сказали, что сейчас продолжается совещание руководителей компании, и пока она не закончится, не готовы ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию и посоветовали отправить запрос на корпоративную почту.

Что произошло Россия заявила, что наладила в Украине производство своей вакцины Спутник-V

В то же время Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники пишет, что информация о договоренности Биолик и России не соответствует действительности.

Указанная информация была проверена и не подтвердилась,

– рассказал источник агентства.

Справка: Биолик – научно-производственный комплекс, расположенный в Харькове. Компания производит препараты для диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, а также для внедрения в практику инновационных и современных фармакологических разработок.

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