Производство российской вакцины в Украине: что говорят в фармкомпании
Харьковская фармкомпания "Биолик" сейчас проводит совещание после которого должна дать официальный ответ, относительно этого, в то же время в украинских СМИ говорят, что информация о налаживании производства российской вакцины "Спутник V" компанией "Биолик" не соответствует действительности,
В комментарии 24 канала в пресс-службе "Биолек" сказали, что сейчас продолжается совещание руководителей компании, и пока она не закончится, не готовы ни опровергнуть, ни подтвердить данную информацию и посоветовали отправить запрос на корпоративную почту.
Что произошло Россия заявила, что наладила в Украине производство своей вакцины Спутник-V
В то же время Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники пишет, что информация о договоренности Биолик и России не соответствует действительности.
Указанная информация была проверена и не подтвердилась,
– рассказал источник агентства.
Что известно о якобы договоренности России с Биолик
- Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что фонд готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины, и ее выпуск уже налажен компанией "Биолик".
- Соответствующее заявление появилось на сайте Российского фонда прямых инвестиций.
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