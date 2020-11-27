Прогулки и полноценное питание: как восстановиться после коронавируса, – видео
Коронавирусная болезнь может иметь как бессимптомное, легкое, так и тяжелое течение. Кроме того, у человека после выздоровления могут длительное время сохраняться симптомы заболевания.
Врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал, что делать людям, чтобы восстановиться после перенесенного коронавируса.
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По словам врача, реабилитация после перенесенного коронавируса предусматривает дыхательную гимнастику, прогулки на свежем воздухе и рациональное питание.
После такой реабилитации усталость, которая наблюдается у пациентов во время и после переноса COVID-19, постепенно исчезнет,
- сообщил врач.
Напомним, что в Украине законодательство позволяет находиться на больничном до месяца вследствие инфицирования коронавирусом. Это связано с долговременными симптомами болезни.
Что известно о долгосрочных последствиях коронавируса
- Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) объявила о формировании более 40 специализированных клиник, в которых займутся изучением случаев затяжного COVID-19. Ведь предварительно почти 70% изученных пациентов имели повреждение одного или нескольких органов.
- В частности развивались патологии сердца, легких, печени и поджелудочной железы. Последствия обнаружили через четыре месяца после заражения.
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