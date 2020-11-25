Прививка против гриппа: насколько реально приобрести вакцину в Украине
К началу эпидсезона в Украину завезли более 600 тысяч доз вакцины против гриппа. Об этом в конце октября говорил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Однако, по словам украинцев, ни в одной аптеке вакцины не найти.
Люди ищут ее и в частных клиниках, но и там везет не всегда. Журналисты 24 канала попытались приобрести вакцину против гриппа. Подробнее – читайте далее.
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Почти во всех аптеках Киева закончились вакцины против гриппа
В частности, журналисты пробовали заказать через интернет или по телефону. Также обратились в десяток столичных аптек. Однако везде слышали, что вакцин пока нет и неизвестно, когда они снова поступят в продажу.
После длительных поисков все же один препарат нашелся в коммунальной аптеке, в которую завезли лишь 50 доз южнокорейской вакцины. Ее еще не всю распродали.
Есть еще 13 доз вакцины GC Flu. Одна стоит 206 гривен 80 копеек,
– сообщила заведующая аптеки Екатерина Самотуга.
Стоимость вакцины в Украине – разная, в зависимости от страны-производителя. Цена колеблется от 200 до почти 400 гривен за дозу.
Какие вакцины против гриппа есть в Украине
В Украину поставили 4 вида:
- 2 южнокорейские;
- французскую;
- нидерландскую.
Врачи отмечают, что в этом эпидсезоне в стране циркулируют 4 штамма гриппа, а часть завезенных вакцин вырабатывают иммунитет лишь к 3.
"От 4 штаммов вакцинирует только 1 вакцина – VAXIGRIP TETRA. INFLUVAC и GC Flu вакцинируют от 3. Но они имеют именно 2 важных штамма гриппа", – рассказала заведующая амбулатории Мария Малик-Коваленко.
Южнокорейская GC Flu вакцинирует лишь от 3 штаммов гриппа / Фото с сайта "Николаевские новости"
Чтобы ввести вакцину из аптеки есть 2 часа, иначе она не подействует. Переносить ее в обычной сумке нельзя, только в специальной холодильной камере. Такой контейнер могут дать в аптеке или его можно одолжить в своей больнице.
К каждому препарату прилагается сертификат и чек, где указано время приобретения. Без него в кабинет прививок не пускают.
Перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с семейным врачом
Чтобы не тратить время на длительный поиск и не тратить деньги, медики советуют консультироваться со своим семейным врачом и удостовериться, что вам действительно можно привиться. Противопоказаниями могут быть острые проявления респираторных болезней, хронические заболевания и даже аллергия.
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Врач отметила, что прививаться против гриппа в период эпидемии можно, а также не запрещено прививаться тем, кто переболел COVID-19. Однако это нужно делать не ранее, чем через 2 недели после окончательного выздоровления.
Медики призывают украинцев вакцинироваться, ведь вероятность заболеть гриппом и COVID-19 одновременно является. И с такой двойной атакой организм может не справиться. Итак, если от коронавирус защититься пока невозможно, стоит попытаться обезопасить себя хотя бы от знакомого всем гриппа.
Источник: 24 канал
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