Американские ученые считают, что при наличии прививки от свинки у человека меньше шансов на тяжелое течение COVID-19.

Чем выше был уровень иммунного ответа, тем легче или бессимптомным было течение коронавирусной инфекции у пациента. Результаты исследования опубликованы на сайте Американской сообщества микробиологии.

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Ученые этим объясняют пониженную заболеваемость COVID-19 у детей. Исследователи рекомендуют людям после 40 лет сделать прививку.

Напомним, что от эпидемического паротита (свинки) делают прививки в конце первого года жизни с помощью комбинированной вакцины корь-паротит-краснуха (MMR или КПК).

В выводах ученые объяснили, что при наличии прививки от свинки человек реже болеет тяжелой формой COVID-19. Вакцина КПК считается безопасной с очень низким риском побочных эффектов.

Основываясь на результатах нашего исследования, мы считаем, что разумно вакцинировать людей старше 40 лет независимо от того, есть ли у них высокие титры антител КПК в крови,

– заявил соавтор исследования Дэвид Херли.

Ранее другие американские ученые исследовали то, что КПК вакцина защищает от развития тяжелого воспаления легких и сепсиса у пациентов с COVID-19. Они аналогично рекомендуют повторную вакцинацию для взрослых.