Придумали, как решить недостаток вакцины против коронавируса: стабилизация возможна
Стандартная температура хранения и транспортировки вакцин составляет ориентировочно 2 – 8 градусов по Цельсию, а некоторые, как, например, экспериментальная вакцина от COVID-19 компании Pfizer, требуют температуру хранения от -70 до -80 С°. Такие условия значительно осложняют доступность вакцины.
Стабилизация вакцины
Существует сложный баланс между поддержанием стабильности вакцины для получения хорошего иммунного ответа и наличием в ней компонентов для безопасного введения в организм. Соавтор исследования Кэрин Хелдт из Мичиганского технологического университета объяснила, в чем дело.
Читайте также Россия сообщила о проблемах с вакциной против COVID-19: ее невозможно стабилизировать
Что предложили ученые
Для решения этой дилеммы ученые использовали синтетические полипептиды. Имея положительные и отрицательные заряды, они слипаются вместе и обволакивают вирусные капсиды, которые содержат компоненты вакцины вместе, предупреждая распад.
Такие условия подобны "склеиванию" вирусных частиц в растворе вакцины, поэтому снижается потребность в охлаждении вакцины для поддержания стабильности.
К теме В ВОЗ рассказали, сколько людей нужно вакцинировать от COVID-19, чтобы остановить пандемию
Комплексная коацервация действует на вирусы без оболочки, у которых нет липидного слоя на поверхности. Таковы полиомиелит, риновирусы и гепатит А.
Ученые работают над адаптацией технологии для вируса SARS-CoV-2, ведь особенности его мембраны пока затрудняют такое применение.
Поделиться новостью