Стандартная температура хранения и транспортировки вакцин составляет ориентировочно 2 – 8 градусов по Цельсию, а некоторые, как, например, экспериментальная вакцина от COVID-19 компании Pfizer, требуют температуру хранения от -70 до -80 С°. Такие условия значительно осложняют доступность вакцины.

Стабилизация вакцины

Существует сложный баланс между поддержанием стабильности вакцины для получения хорошего иммунного ответа и наличием в ней компонентов для безопасного введения в организм. Соавтор исследования Кэрин Хелдт из Мичиганского технологического университета объяснила, в чем дело.

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Что предложили ученые

Для решения этой дилеммы ученые использовали синтетические полипептиды. Имея положительные и отрицательные заряды, они слипаются вместе и обволакивают вирусные капсиды, которые содержат компоненты вакцины вместе, предупреждая распад.

Такие условия подобны "склеиванию" вирусных частиц в растворе вакцины, поэтому снижается потребность в охлаждении вакцины для поддержания стабильности.

Процесс комплексной коацервации – что это? Такое "склеивание" частиц вируса называют процессом комплексной коацервации. К слову, его также используют в различных продуктах, в частности, шампуни подвергаются коацервации и вода выступает инструментом для раскрытия всех их свойств, которые в итоге позволяют смыть загрязнения с волос.

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Комплексная коацервация действует на вирусы без оболочки, у которых нет липидного слоя на поверхности. Таковы полиомиелит, риновирусы и гепатит А.

Ученые работают над адаптацией технологии для вируса SARS-CoV-2, ведь особенности его мембраны пока затрудняют такое применение.