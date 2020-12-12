Причиной массового заболевания жителей индийского города Элуру штат Андхра-Прадеш, могло стать отравление ртутью и другими тяжелыми металлами.

Об этом сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на главного министра правительства штата Андхра-Прадеш Джаганмохаму Редди.

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"Национальный институт питания выявил следы ртути в рисе, а также пестициды и остатки гербицидов в чрезмерных количествах в овощах. Он также обнаружил остатки фосфорорганических соединений в крови пострадавших от болезни, и необходимо установить, как они попали в организм людей", – заявил министр.

Общее количество пострадавших уже достигло 613. Из них 13 человек проходят стационарное лечение, другие выписаны из больниц.

Трое пациентов умерли. Отмечается, что причиной смерти двух больных могли стать хронические заболевания.

До сих пор непонятно, что именно вызвало вспышку неизвестной болезни. Ранее в крови больных были обнаружены свинец и никель, но выводы медиков в целом исключают заражение питьевой воды. Однако в пробах воды в одном из районов города Элуру обнаружили большое количество пестицидов, которое в тысячу раз превышает норму,

– подчеркнул министр.

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