При появлении простуды надо сразу проверяться на коронавирус: заявление Виктора Ляшко
В Министерстве здравоохранения рекомендуют при первых признаках ОРВИ сразу обращаться к своему семейному врачу и проверяться на наличие коронавирусной инфекции.
В последнее время Минздрав фиксирует все меньше случаев сдачи тестов на COVID-19. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал на своей странице в фейсбуке.
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Несмотря на уменьшение количества тестов, Украина до сих пор остается на красном уровне по распространению коронавирусной инфекции.
К сожалению, многие украинцы при проявлениях простуды думают, что это не коронавирус и что-то "несерьезное". Однако в настоящее время они могут заражать других людей вокруг. Поэтому при первых симптомах следует сразу обращаться к семейному врачу.
Поэтому люди, которые имеют симптомы острой респираторной инфекции, а это внезапное начало заболевания, лихорадка более 38 градусов, длительный кашель, головная боль, боль в мышцах, потеря аппетита, обоняния, вкуса – это все основания обратиться к врачу и сдать образцы на исследование,
– заявил Ляшко.
Если врач отказывает в проведении тестирования, пациент может обратиться на горячую линию Министерства здравоохранения – 0800 60 20 19. Операторы зафиксируют обращение.
Коронавирус в Украине: что известно
- По состоянию на 24 ноября в Украине обнаружили 647 976 больных коронавирусом, 12 287 из которых за прошедшие сутки.
- 11 263 пациента умерли. 299 358 инфицированным удалось преодолеть заболевание.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что локдаун в Украине введут в случае коллапса медицинской системы. До этого он заявлял, что будет требовать жесткого карантина при суточном приросте в 30 тысяч больных. К слову, с октября Минздрав постоянно повышает планку заболеваемости для ввода локдауна в стране.
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