Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными. Более миллиона из них, к сожалению, умирают вскоре после рождения, а многие страдают от физической и неврологической инвалидности. Что является причиной преждевременных родов и каковы особенности развития и адаптации малыша – читайте в материале.

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей (World Prematurity Day). Он был основан в 2009 году по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI), пишет 24 канал.

Впервые Международный день недоношенных детей отмктили в 2009 году. В этот день в Вене на площади Святого Михаила профессора университетской клиники Арнольд Поллак и Ангелика Бергер запустили в небо одновременно 500 белых шаров.

Кто такие недоношенные дети

Недоношенными называются дети, родившиеся при сроке беременности от 28 до 37 полных недель, массой от 1000-2500 г, ростом 35-45 см. Дети, как правило, отличаются слабым здоровьем, отставанием в физическом и психическом развитии. Поэтому они требуют особого ухода и внимания.

Различают 4 степени недоношенности в зависимости от веса ребенка:

1 степень – 2500 – 2001 г,

II степень – 2000 – 1500 г,

III степень – 1500 – 1001 г,

IV степень – 1000 г и менее.

Причины преждевременных родов

Причинами преждевременных родов могут быть как и возраст матери (чаще всего такие дети появляются у женщин, которые до 18-ти или старше 39 лет), так и патологии в течение беременности. Также причиной могут быть предыдущие аборты, болезни, физическая и психическая травмы, среди этого – и отравление никотином и алкоголем.

Кроме того, преждевременные роды могут быть спровоцированы и стрессовой ситуацией.

Сперва недоношенными детьми занимаются специализированные клиники, и по достижении ими определенных показателей дети переводятся на постоянное место пребывания.

Развитие и особенности адаптации недоношенных детей / Фото: Getty Images

Внешний вид недоношенных детей

Характерные черты малышей, появившиеся ранее 37-ой недели беременности:

маленький рост, недостаточная масса тела;

непропорциональность (обычно большая голова, пупок расположен ниже, чем у доношенных детей, руки, ноги и шея довольно короткие);

отсутствует подкожная прослойка жира, а на теле хорошо видны кровеносные сосуды;

мягкость костей головы;

ногти короткие и слабые;

мягкие ушные раковины;

недоразвитые половые органы (у мальчиков – не опущены яички в мошонку, у девочек – большие половые губы не сформированы;

двигательная активность снижена, отсутствует чувство голода, слабый крик.

Как ухаживать за недоношенными детьми

Недоношенные дети обычно за год в физическом развитии догоняют других детей своего возраста, родившихся в сроки.

Однако психоэмоциональное состояние детей, родившихся недоношенными, может длительное время быть на низком уровне. Поэтому следует наблюдать за ребенком у психолога. Малыши быстро устают, тяжело концентрируются. Врачи рекомендуют подобрать к ним особый подход.

Недоношенные дети нуждаются в особом уходе / Фото: Getty Images

Кормить недоношенного ребенка лучше всего грудным молоком. Однако сперва, пока у малыша не выработался сосательный рефлекс, ему вводят питательные вещества внутривенно или через катетер. Со временем ребенку рекомендуют употреблять сцеженное молоко из бутылочки и постепенно переводят на грудное вскармливание.

Следует отметить, что у женщин, родивших ребенка на раннем сроке, могут наблюдаться проблемы с лактацией. В таких случаях ребенку дают адаптированную смесь, созданную специально для недоношенных детей.

Детскую комнату нужно регулярно проветривать, убирать. Также каждое утро важно умывать лицо малыша и подмывать го под теплой проточной водой.

Одежду, нижнее и постельное белье стирают с использованием специального порошка, а затем проглаживают. Переодевать ребенка необходимо очень быстро, чтобы защитить от переохлаждения.

Гулять с ребенком разрешается с двухнедельного возраста, однако об этом следует проконсультироваться с врачом, ведь у недоношенных малышей слабый иммунитет. Время пребывания на улице постепенно увеличивают с 10 минут до 2 часов.

Кроме того, малышам будет полезно проводить специальные массажи и гимнастику.