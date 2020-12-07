Речь идет о препарате молнупиравире, его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией обнаружили американские ученые. Гипотетически, в перспективе лекарство может помочь остановить пандемию.

Что известно о молнупиравире

Молнупиравир, известный также как MK-4482 / EIDD-2801, создали специалисты Университета Эмори для лечения гриппа. Противовирусное действие препарата проявляется путем ошибок копирования во время репликации РНК вирусов, пишет Nature Microbiology.

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Это экспериментальное лекарство продемонстрировало эффективность против SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром), и сейчас ученые из разных стран тестируют его против нового коронавируса, в основном на животных.

Эффективность против COVID-19

В ходе исследования специалисты Университета штата Джорджия (Georgia State University) инфицировали SARS-Cov-2 хорьков, которые легко заражаются новым патогеном. После того, как вирус начал выделяться из носогорла животных, одна группа хорьков начала получать молнупиравир.

Их поместили в одну клетку со здоровыми животными, и в течение 24 часов никто из них не заразился. В то же время хорьки из группы плацебо передали вирус всем своим собратьям, которые оказались с ними в одной клетке.

Если клинические испытания на людях покажут те же результаты и пациенты с COVID-19 перестанут быть заразными в течение 24 часов, молнупиравир может изменить ход пандемии, считают ученые.