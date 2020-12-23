Препарат против диареи убивает раковые клетки
Еще 2 года назад ученые нашли доказательства того, что препарат против диареи лоперамид может уничтожать раковые клетки в клеточных линиях глиобластомы. Но только сейчас ученые расшифровали механизм его действия.
Глиобластома является очень агрессивным и летальным типом рака у детей и взрослых, который демонстрирует лишь плохую реакцию на химиетерапию. Поэтому ученые изо всех сил пытаются найти новые и эффективные терапевтические подходы. Исследование о действии лоперамида на глиобластому опубликовано в журнале Autophagy.
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В некоторых типах опухолевых клеток введение лоперамида приводит к стрессовой реакции в эндоплазматическом ретикулуме (ER). Это внутриклеточная органелла эукариотических клеток, которая отвечает за ключевые этапы синтеза белка в организме. Стресс в ER вызывает его деградацию, вследствие чего клетки разрушают сами себя. Это происходит, когда клетки подвергаются гиперактивной автофагии.
Как правило, автофагия регулирует нормальные метаболические процессы, расщепляет и перерабатывает ценные части поврежденных или лишних клеточных компонентов, обеспечивая тем самым выживание клетки (например, в случае дефицита питательных веществ). Однако в некоторых опухолевых клетках гиперактивация автофагии разрушает так много клеточного материала, что они уже не способны выжить.
Наши эксперименты с клеточными линиями показывают, что автофагия может способствовать лечению опухолей головного мозга глиобластомы,
– рассказал ведущий автор исследования Серд ван Вайк.
Подробнее о результатах исследования
- Оказалось, что к стрессу ER приводит повышенная активность белка ATF4, которая проявляется после введения лоперамида. И если эту активность блокировать, то после добавления препарата погибает значительно меньше раковых клеток.
- Команда также показала, что применение лоперамида вызывает только автофагию и не приводит к гибели клеток в других участках. Кроме этого, ученым удалось понаблюдать за гибелью раковых клеток после под микроскопом.
Это открытие не только может помочь в разработке новой терапии для лечения тяжелой формы глиобластомы, но и открывает новые возможности для лечения других заболеваний, где деградация ЕР нарушена. То есть для других типов опухолей, неврологических расстройств и деменции.
Но прежде чем применять лоперамид для лечения глиобластомы, необходимо провести гораздо больше исследований.
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