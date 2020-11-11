Кабинет министров Украины выделил 86 миллионов гривен для улучшения материально-технического состояния учреждений здравоохранения.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, на что пойдут средства. Часть из них выделена и для лечения украинцев заграницей, сообщает 24 канал.

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На что пойдут средства:

Известно, что из этих средств дополнительно профинансируют "Охматдет". В больницу планируют приобрести рентгеновскую трубку к аппарату компьютерного томографа.

Также часть денег пойдет в Национальный институт рака – им необходимы источники ионизирующего излучения для аппаратов лучевой терапии.

Кроме этого, еще на 12 миллионов гривен расширят финансирование по программе "Лечение украинцев заграницей".

Заметим, что в бюджете 2021 года на сферу здравоохранения в Украине выделили 156,2 миллиардов гривен.

На реализацию программы медицинских гарантий выделили 123,4 миллиарда гривен. В этот пакет входят средства на противодействие COVID-19. Предполагается, что эти расходы могут увеличить, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

В июле глава Минздрава Максим Степанов анонсировал открытие следующего отделения "Охматдета" в 2021 году. В нем будут отделения онкологии и химиотерапии, в том числе и интенсивной.

Новый корпус должен был заработать еще 1 июня 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 открытие пришлось отложить. Весь комплекс этой национальной детской больницы Минздрав планирует сдать до конца 2021 года.