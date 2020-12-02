Правительство собирается провести массовое тестирование на коронавирус: в каких городах
Кабинет министров Украины готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Его хотят провести в Киеве и других крупных городах.
Тестирование будут проводить в крупных городах
Об этом в интервью Кореспонденту заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, приоритеты – Киев и область, областные центры и крупные города с населением более 100 тысяч человек.
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Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.
Какими они будут – мы обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо сделать итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года,
– пояснил премьер.
Напомним, правительство выделило 1 миллиард гривен на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса.
В чем суть массового тестирования и реально ли оно в Украине
- Массовое тестирование на COVID-19 является одним из самых эффективных способов борьбы с пандемией, ведь оно помогает выявить носителей вируса и изолировать их от здорового населения. В такую случае карантинные ограничения могут быть не такими строгими.
- Массовое тестирование достаточно сложно организовать, но это уже удалось Словакии и Австрии.
- Глава Минздрава Максим Степанов неоднократно отмечал, что вариант не сработает в Украине, ведь к процессу придется привлечь значительное количество медработников, которых и так не хватает, а население Украины в разы больше, чем, например, в Словакии (около 5,5 миллионов).
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