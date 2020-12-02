Кабинет министров Украины готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Его хотят провести в Киеве и других крупных городах.

Тестирование будут проводить в крупных городах

Об этом в интервью Кореспонденту заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, приоритеты – Киев и область, областные центры и крупные города с населением более 100 тысяч человек.

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Он также добавил, что в конце года все-таки будут ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.

Какими они будут – мы обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо сделать итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года,

– пояснил премьер.

Напомним, правительство выделило 1 миллиард гривен на закупку экспресс-тестов для диагностики коронавируса.

В чем суть массового тестирования и реально ли оно в Украине