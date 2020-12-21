Правительство Великобритании соберется на экстренное заседание из-за стремительного распространения мутировавшего коронавируса. Главной темой встречи станет обсуждение относительно ограничения транспортного сообщения с Туманным Альбионом.

Председательствовать на заседании будет премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает BBC.

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В Минздраве страны уже заявили, что ситуация с новым штаммом коронавируса вышла из-под контроля властей и медиков. Несмотря на приближение Рождества, правительство утвердило ряд серьезных карантинных ограничений.

В частности, в Минздраве отметили: сейчас каждый британец должен жить так, будто у него уже подтвердили коронавирус.

В то же время такое решение власти напугало людей. Сотни лондонцев пытаются выехать из столицы. Это привело на вокзалах настоящие толпы.

Обратите внимание! За сутки 20 декабря в Великобритании зафиксировали новый коронавирусный рекорд. Вирус выявили сразу у 35 928 человек.

Что известно о мутировавшем коронавирусе