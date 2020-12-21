Правительство Британии собирает срочное заседание из-за мутации коронавируса
Правительство Великобритании соберется на экстренное заседание из-за стремительного распространения мутировавшего коронавируса. Главной темой встречи станет обсуждение относительно ограничения транспортного сообщения с Туманным Альбионом.
Председательствовать на заседании будет премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщает BBC.
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В Минздраве страны уже заявили, что ситуация с новым штаммом коронавируса вышла из-под контроля властей и медиков. Несмотря на приближение Рождества, правительство утвердило ряд серьезных карантинных ограничений.
В частности, в Минздраве отметили: сейчас каждый британец должен жить так, будто у него уже подтвердили коронавирус.
В то же время такое решение власти напугало людей. Сотни лондонцев пытаются выехать из столицы. Это привело на вокзалах настоящие толпы.
Что известно о мутировавшем коронавирусе
- Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании в сентябре. Полностью расшифровали геном в октябре. Однако тогда этому никто не придал значения, ведь вирусы часто мутируют.
- Европейские СМИ сообщают, что ЕС может закрыть пассажирское сообщение с Великобританией.
- Заражение новым штаммом коронавируса уже подтвердили в Италии, Дании, Нидерландах и Австралии.
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